Der BVB zieht in die Champions League ein, Freiburg muss sich mit der Europa League trösten. RB Leipzig geht ganz leer aus – und Heidenheim muss in die Relegation. Die Entscheidungen des 34. Spieltags.

Von Carsten Scheele

Wer ist Meister?

Längst klar, die Bayern. Zum 34. Mal insgesamt, zum zwölften Mal in den vergangenen 13 Jahren. Diesmal mit 82 Punkten, das sind zehn mehr als vor einem Jahr, als man hinter Leverkusen und Stuttgart nur Dritter wurde. Alles vergessen jetzt. Gefeiert wurde bereits (Käfer, Ibiza, Rutschenparadies), am Sonntag geht’s weiter auf dem Marienplatz. Zum Saisonabschluss gab’s ein 4:0 in Hoffenheim mit Toren von Michael Olise, Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Harry Kane. Damit geht auch die Torjägerkanone an Kane (26 Treffer). Nur die Marke von 100 Saisontoren verpassten die Bayern denkbar knapp: Es wurden exakt 99.