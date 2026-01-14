Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundesligaEintracht Frankfurt erfährt die Nachteile davon, deutscher Transfer-Meister zu sein

Kommentar von Sebastian Fischer

Lesezeit: 2 Min.

Das Gegenteil von Harmonie: Arthur Theate übt mitten im Spiel sehr deutliche Kritik an Torwart Kauã Santos.
Das Gegenteil von Harmonie: Arthur Theate übt mitten im Spiel sehr deutliche Kritik an Torwart Kauã Santos. (Foto: Heiko Becker/HMB-Media/Imago)

Dem Vorjahres-Dritten fehlt in dieser Saison die Stabilität. Das hat auch mit der Zusammenstellung des Kaders zu tun.

Auch nach der 2:3-Niederlage in Stuttgart gab es mal wieder einen Grund, Eintracht Frankfurt zu loben, auf inzwischen bekannte Weise: Einen tollen Spieler haben sie da gefunden! Das Tor zum zwischenzeitlichen 2:2 schoss kurz nach seiner Einwechslung bei seinem Bundesligadebüt der Flügelspieler Ayoube Amaimouni-Echghouyab, Spitzname „Jupp“. 21 Jahre ist er jung, kam soeben für vergleichsweise wenig Geld (kolportierte 200 000 Euro Ablöse) von der TSG Hoffenheim II und kann auf beeindruckende Weise mit seinem starken linken Fuß nach innen ziehen, wie er beim Treffer bewies.

Zur SZ-Startseite

Haris Tabakovic in Mönchengladbach
:Der Königsleihtransfer

Haris Tabakovic ist der Überraschungstorjäger der Bundesliga. Weil Gladbach ihn aber nur ausgeliehen hat, drängt sich die Frage auf: Wie lange darf er bleiben?

Von Ulrich Hartmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite