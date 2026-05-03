Wann wirkte die Atmosphäre im Waldstadion zuletzt dermaßen vergiftet? Treue Stammbesucher von Eintracht Frankfurt eilten mit versteinerten Mienen die Betonstufen hinab in die Tiefgarage, um nach einem grauenhaften Vortrag gegen den Hamburger SV (1:2) bloß schnell heimzufahren. Derweil ließ sich Sportvorstand Markus Krösche mehr Zeit als sonst, um im Erdgeschoss über eine gemeingefährliche Gemengelage zu sprechen. „Ich bin natürlich extrem verärgert über die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, letztendlich auch in der Aggressivität“, sagte Krösche, sein Gesichtsausdruck wirkte sorgenvoll. „Ehrlicherweise“, fuhr Krösche fort, „wenn wir solche Fehler machen, wenn wir solche Leistungen abrufen, dann haben wir auch mit dem Kampf um Europa nichts zu tun.“