Es gibt angenehmere Aufgaben, als zum Abendspiel bei Eintracht Frankfurt anzutreten. Der Tabellenführer aus München gewinnt trotzdem 3:0 – für den deutschen Fußball bedeutet das nichts Gutes.

Das Stadion von Eintracht Frankfurt zählt an Spieltagen zu den lautesten der Liga, Gästefans sind hier eher selten deutlich zu vernehmen, aber nach einer halben Stunde am Samstagabend war es soweit. Die Anhänger der Frankfurter in der Nordwestkurve mussten mal Luft holen, also hörte man jene des FC Bayern gegenüber. „Deutscher Fußballmeister FCB“, sangen sie. Logischerweise.