Erst holten sich die Mönchengladbacher Spieler eine deftige Ansage ihrer Fans ab, dann ließ auch der Sportdirektor nach dem 0:4 beim FSV Mainz Dampf ab: "Wir machen solche dummen Fehler, und das geht mir gegen den Strich. Das regt mich dermaßen auf", schimpfte Roland Virkus - und forderte Selbstkritik: "Wir müssen uns alle an die eigene Nase packen." Nur eine Woche nach dem Sieg-Coup gegen den FC Bayern (3:2) ist die Stimmung beim fünfmaligen Meister Gladbach im Keller. Die kurze Euphorie? Verflogen. Die Topteams? Enteilt. Mehr als graues Mittelmaß ist diese Saison wohl nicht drin

Das zeigte sich erneut bei der blutleeren Freitagabend-Vorstellung in Mainz. Daher stellte der Trainer offen den Kader und die Bereitschaft der Spieler infrage. Es seien "seit einer Weile dieselben Themen. Nicht erst seit dieser Saison", analysierte Daniel Farke. Es fehle "Resilienz bei Rückstand", der Wille, sich zu wehren, sich zurückzukämpfen. Diese Widerstandsfähigkeit müsse dem Kader "dringend" hinzugefügt werden. War das auch eine Forderung des Trainers an den Sportdirektor? Klar ist: In den kommenden Wochen dürfte mit Blick auf die nächste Saison einiges hinterfragt werden im Borussia-Park. Man schaue immer, "was fehlt in der Mannschaft", erklärte Virkus, wenngleich dies nicht davon abhänge, "ob es ein 0:4 oder 3:2 ist".

Nationalspieler Jonas Hofmann stapfte wortlos aus der Mainzer Arena, Virkus tobte aufgrund der nächsten desolaten Defensivleistung: "Wenn man sieht, welche Tore wir fressen, ist das für mich unerklärlich", sagte er kopfschüttelnd. Die Mannschaft müsse anfangen, "alles dafür zu tun, die Null zu halten". Gegen Mainz aber fiel die Borussia nach den Gegentoren auseinander. "Alles fühlt sich scheiße an. Jedes positive Wort, das man über das Spiel verlieren könnte, fühlt sich falsch an", sagte Mittelfeldspieler Kramer bei Dazn.

Wieder einmal verpassten es die Gladbacher, erstmals in dieser Saison zwei Siege in Serie einzufahren, wieder einmal lieferten sie eine völlig enttäuschende Vorstellung in der Fremde. Vor allem deshalb stolpern die Fohlen durchs Niemandsland der Tabelle. Immerhin: Die in Mainz erlittene Verletzung des neuen Torhüters Jonas Omlin erwies sich als nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet.