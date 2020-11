Von Javier Cáceres, Berlin

In der Partie Hertha gegen Wolfsburg, bei der am Sonntagabend nur 500 Besucher das Innere des Olympiastadions betreten durften, lief schon die zweite Hälfte. Auf der Ehrentribüne hatten einige der wenigen mit einer Zulassungskarte Jens Lehmann erspäht, der vor geraumer Zeit von Herthas Finanzinvestor Lars Windhorst in den Aufsichtsrat der Berliner geholt wurde und seitdem immer wieder bei Spielen des künftigen "Big City Clubs" auftaucht. Lehmann hatte, so die Erkenntnis der Augenzeugen, offenkundig ein Ersatzspiel dabei: Auf dem Schirm seines Smartphones sei eine Partie mit einer roten und einer weißen Mannschaft zu sehen gewesen, und die Vermutung lag nahe, dass es sich um Manchester United und Lehmanns ehemaligen Klub FC Arsenal handelte, die zeitgleich mit der Hertha um Premier-League-Punkte spielten; Arsenal gewann übrigens 1:0.

Zu diesem Zeitpunkt konnte man es Lehmann kaum verdenken, dass er mit mindestens einem Auge nach England blickte. Das Spiel der Hertha gegen Wolfsburg war, wie man es neudeutsch nennt, "intensiv", aber kaum schmackhafter als ein abgelutschtes Bleistiftende. Dann aber kam die 57. Minute. Es kam: Mattéo Guendouzi.

Der Spielstand der Partie änderte sich nicht mehr, das 1:1, das durch die Tore von Hertha-Stürmer Mateus Cunha (6.) und Wolfsburgs Ridle Baku (20.) zustandekam, behielt seine Gültigkeit. Die Hertha holte nach vier Niederlagen in Serie immerhin einen Punkt, der angesichts der vielen Chancen aber eine unzureichende Beute darstellte - und dazu führte, dass die Berliner den schlechtesten Start seit der Abstiegssaison 2009/10 hingelegt haben.

Und dennoch: Zum ersten Mal wirkten all die relativierenden Einwände von Trainer Bruno Labbadia gerechtfertigt, es schien sich in der Tat etwas verändert zu haben. Denn Guendouzi hatte in etwas mehr als einer halben Stunde eine mehr als nur interessante Absichtserklärung geliefert. Der Mittelfeldspieler, Kapitän der französischen U21-Nationalmannschaft, hatte dem Hertha-Spiel eine Note gegeben, die es vorher nicht hatte. Und diese Note war fußballerischer Natur.

Immer wieder ist in den vergangenen Wochen die schwierige Kommunikation bei der radikalerneuerten Hertha thematisiert worden. Es sind 14 Spieler gegangen, viele neu hinzugekommen, mitunter aus Gefilden mit Amtssprachen, die der deutschen Sprache sehr fern sind und auf dem Trainingsplatz ein Stimmengewirr entfachen: Babylon Berlin. Nun aber kam Guendouzi und erinnerte an zweierlei: Erstens daran, dass es in einer Fußballmannschaft keine bessere Kommunikationsform gibt als den präzisen Pass, den Guendouzi beherrscht wie kein zweiter im Team. Und zweitens: dass man Fußball spielen kann und nicht nur arbeiten muss. Und obwohl er gerade erst 21 Jahre alt ist, zeigte er: Persönlichkeit.

Die hatte Guendouzi schon als Jugendlicher. Die Möglichkeit, in der Akademie von Paris Saint-Germain zu lernen, schlug er aus; er sah sich als 15-Jähriger berufen, Jungprofi zu werden und ging zum FC Lorient, mit dem er später unter anderem mal das PSG von Trainer Unai Emery zerlegte. Als er gerade 18 geworden war, holte ihn Emery zum FC Arsenal; dort spielte er mehr als 80 Mal, bis er sich mit dem neuen Trainer Mikel Arteta überwarf. Arteta hatte alle Mitglieder des Kaders bei Null beginnen lassen und wollte seine Idee vom Spiel durchsetzen; Guendouzi hatte das Gefühl, längst reich ornamentierte Schulterklappen zu tragen - und zwar verdient.

Guendouzi, das war die Folge, wurde am letzten Tag der Transferperiode Anfang Oktober an die Hertha verliehen. Der Anfang gestaltete sich holprig. Er verschwand umgehend zu Frankreichs U21, steckte sich auf dem Trip in die Heimat mit dem Coronavirus an und musste in Quarantäne. Er hielt sich im Hotelzimmer mit Telekursen fit, schaute Hertha-Spiele, und nachdem er ein paar Mal mit seinen neuen Kameraden trainiert hatte, wuchs in ihm eine Überzeugung: "Wir haben hier genug Leute, um den Ball zu bewahren und ihn gut zu spielen. Wir haben die technische Qualität!", sagte er bei seiner Präsentation. Und siehe: Am Sonntag inspirierte er die Kollegen.

Guendouzi dirigierte, suchte das Risiko, bot sich an, verteilte den Ball mit Umsicht, behauptete ihn gut in Eins-gegen-eins-Situationen. Sogar Niklas Stark, der nominell Innenverteidiger ist, zuletzt aber unter Trainer Labbadia im defensiven Mittelfeld leiden musste, wirkte auf einmal gar nicht mehr so deplatziert. "Als Sechser ist es schön, einen Mann zu haben, der den Ball jedes Mal haben will, da wird das Positionsspiel einfacher", sagte Stark. Auch Labbadia war angetan.

Von seiner bedenkenträgerischen Entscheidung, Guendouzi nicht von Anfang an spielen zu lassen, wollte er aber auch nach der Partie nicht abrücken: "Wir haben ja Gründe gehabt, warum wir ihn nicht gebracht haben", sagte der Coach, er habe einerseits jene belohnen wollen, die es in der Vorwoche in Leipzig (1:2) "sehr, sehr gut gemacht" hatten, was übertrieben war. Und, so Labbadia: "Wir sind momentan noch nicht so gefestigt." Das sollte heißen: nicht so stabil, dass man mal eben einen neuen Spieler einfügen könne, von dem man nicht wisse, ob er nach langer Absenz 90 Minuten durchhalte. Zudem könne Guendouzi die Automatismen noch nicht kennen. Wobei: Automatismen gab's bei Hertha zuletzt nur sporadisch zu erkennen.

Was nicht heißen muss, dass diese nicht entstehen könnten. Labbadia fand lobende Worte für den neuen Mann und nahm es ihm nicht krumm, dass er das Risiko suchte und zwei Bälle verlor: "Mir sind Spieler lieber, die sich zeigen, die Bälle fordern." So einer ist Guendouzi, der das Zeug zu haben scheint, die bisher selten zusammenhängenden Ideen im Hertha-Spiel zu ordnen, die Berliner aus dem Tabellenkeller zu führen - und sogar Jens Lehmann künftig davon abzuhalten, der Verlockung des Ersatzspiel-Konsums zu erliegen. Denn wenn nicht alles täuscht, hat Hertha am Sonntag einen veritablen Fußballer willkommen geheißen.