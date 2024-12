Borussia Dortmund und Trainer Nuri Sahin haben sich selbst das größte Weihnachtsgeschenk gemacht und den ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Beim VfL Wolfsburg triumphierte ein in Halbzeit eins überragender BVB trotz 30-minütiger Unterzahl letztlich verdient mit 3:1 (3:0). Nachdem Neu-Coach Sahin in einem schwierigen Bundesliga -Halbjahr zeitweise unter Druck gestanden hatte, beenden die Dortmunder ein bewegtes Jahr 2024 doch noch versöhnlich auf einem Europapokalplatz.

Donyell Malen (25.), Maximilian Beier (28.) und Julian Brandt (30.) brachten die Dortmunder innerhalb von fünf Minuten auf die Siegerstraße. Innenverteidiger Denis Vavro (58.) traf für die Wolfsburger, die im zweiten Durchgang nach einer Roten Karte für BVB-Profi Pascal Groß (62./Notbremse) in der Überzahl waren.Nach zuletzt vier Pflichtspielen in Serie ohne Sieg, in der Liga spielte die Dortmunder dreimal in Folge 1:1, sprangen Sahin und Co. auf Tabellenrang sechs. Bei 25 Punkten nach 15 Spielen fehlen nur zwei Zähler zu den Champions-League-Plätzen. Gleichzeitig feierte der BVB den ersten Auswärtssieg seit April.

In Wolfsburg standen Malen und der zuletzt verletzte Brandt, beide neu in der Startelf, sofort im Mittelpunkt. Nach starkem Dribbling Malens über den Flügel fand der Niederländer im Zentrum den aufgerückten Brandt, der den Ball aus kurzer Distanz leicht überrascht über das Tor jagte. Da waren gerade einmal 77 Sekunden gespielt. Früh war eine klare Steigerung der Dortmunder gegenüber dem schwachen 1:1 gegen die TSG Hoffenheim vom vorigen Wochenende zu erkennen.

Immer wieder fand der BVB die Lücken in der VfL-Abwehr, zeigte jedoch zu Beginn Mängel in der Chancenverwertung. Erst schoss Brandt (15.) nach Vorlage von Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy erneut über das Tor, ehe Jamie Gittens nur drei Minuten später Guirassy (18.) erstklassig freispielte, der Torjäger jedoch kläglich verzog. Besser machte es erst Malen nach Ecke von Ramy Bensebaini, als er von den Wolfsburgern unbedrängt einschoss.Angeführt von den glänzend aufspielenden Malen und Brandt, die Wolfsburg immer wieder Probleme bereiteten, drückte der BVB den Gastgeber in die eigene Hälfte - und spielte wunderschöne Treffer heraus. Erst schickte Brandt nach einem Abpraller den durchgestarteten Beier tief, der allein vor dem Tor eiskalt vollstreckte, dann revanchierte sich der Youngster, indem er im Zuge eines Bilderbuch-Angriffs für Brandt auflegte. Diesmal traf der 28-Jährige aus dem Rückraum ins linke untere Eck.Nach der Pause brachte VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl frische Kräfte - und der eingewechselte Lukas Nmecha (49.) vergab sofort eine Großchance. Im Eins-gegen-Eins scheiterte der Angreifer an BVB-Torwart Gregor Kobel. Dortmund gestand dem stärker aufkommenden Gegner nun zu viele Räume zu, Mohamed Amoura (53.) zielte knapp über die Latte.

Als Vavro eine Ecke von Maximilian Arnold einköpfte, wuchs beim VfL gar neue Hoffnung. Jene stieg, als Groß nach einem Foul an Amoura an der Strafraumgrenze vom Platz gestellt wurde, der Nationalspieler war letzter Mann. Zu zehnt hatte der BVB alle Hände voll zu tun, die Wölfe im Zaum zu halten.