20. Oktober 2018

Borussia Dortmund gewinnt beim VfB Stuttgart 4:0.

Karim Bellarabi rettet mit einem Tor in der Nachspielzeit das 2:2 von Bayer Leverkusen gegen Hannover 96.

Die TSG Hoffenheim gewinnt nach 0:1-Rückstand noch 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg.

Mit Tempo und Effizienz hat Borussia Dortmund Markus Weinzierl den Einstand als Trainer des VfB Stuttgart gründlich verdorben. Der Tabellenführer feierte am Samstag beim VfB ein klares und verdientes 4:0 (3:0) und bestätigte eindrucksvoll seine Rolle als Titelaspirant. Das Offensiv-Trio Jadon Sancho mit der frühen Führung (3. Minute), Marco Reus (23.) und Paco Alcácer (25.) beendete schon in der ersten Halbzeit jegliche Hoffnung des schwäbischen Gastgebers auf einen Coup nach dem Trainerwechsel.

Vor 58 549 Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Arena legte der eingewechselte Maximilian Philipp (85.) noch nach. Ihre Torausbeute erhöhten die Dortmunder von Trainer Lucien Favre auf insgesamt 27 Treffer. So viele haben die Westfalen nach dem 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga noch nie erzielt.Stuttgart verharrt als Vorletzter (5 Punkte) tief im Tabellenkeller und steht mit dem Spiel bei Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim am kommenden Wochenende vor der Gefahr, auch nach zwei Spielen unter Weinzierl nur einen Saisonsieg verbucht zu haben.

Hoffenheim beendet Ergebniskrise

Dank Arsenal-Leihspieler Reiss Nelson hat 1899 Hoffenheim seine Ergebniskrise beendet und nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen wieder gewonnen. Der erst 18 Jahre alte Nelson führte die TSG am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit einem Doppelpack (50./57. Minute) zum 3:1 (0:1)-Erfolg beim 1. FC Nürnberg. Dem eingewechselten Adam Szalai (67.) gelang das dritte Tor. Nachdem der Aufsteiger durch einen Foulelfmeter von Hanno Behrens (18.) in Führung gegangen war, sicherte die erfolgreiche Aufholjagd den Hoffenheimern zudem eine geglückte Generalprobe vor dem nächsten Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag gegen Olympique Lyon.Der Club verlor erstmals in der Saison ein Heimspiel und war trotz einer guten Anfangsphase auch gegen den dritten Europacup-Starter in der Saison chancenlos. Immerhin blieb den Franken eine Blamage wie beim 0:7 in Dortmund und dem 0:6 in Leipzig zuletzt erspart.

Druck auf Leverkusens Trainer Herrlich wächst

Karim Bellarabi hat Bayer Leverkusen im Heimspiel gegen Hannover 96 in der Nachspielzeit einen Punkt gerettet. Der späte Treffer des Einwechselspielers verhinderte beim 2:2 (1:1) den ersten Bundesliga-Auswärtssieg der Niedersachsen seit fast genau einem Jahr. Es wäre der erste Hannover-Sieg nach zehn Niederlagen in der BayArena in Serie gewesen.Florent Muslija (25. Minute) und der später mit Gelb-Rot des Feldes verwiesene Felipe (54.) hatten Hannover zweimal in Führung gebracht. Bayer-Spielführer Lars Bender (34.) hatte zum 1:1 getroffen. Leverkusen hat nun bescheidene acht Punkte, Hannover weist zwei Zähler weniger auf.

Augsburg stoppt Leipzig

Die kleine Siegesserie von RB Leipzig in der Bundesliga ist vom FC Augsburg unterbrochen worden. In einem Spiel mit wenig Fußball, dafür aber viel Kampf und Krampf, mussten sich die Sachsen am Samstag nach zuvor drei Erfolgen trotz eines Plus an Torchancen mit einem 0:0 und einem Auswärtspunkt begnügen. Leipzig bleibt mit 15 Punkten zumindest in der Spitzengruppe der Bundesliga. Der erstmals in dieser Saison zu Null spielende FCA kommt mit neun Zählern in der Tabelle nicht entscheidend voran.