Der Auftakt des FC Bayern in der Bundesliga wird dagegen um drei Tage verschoben. Die Dallas Mavericks gleichen in der NBA gegen die favorisierten LA Clippers aus.

Meldungen im Überblick

Fußball, Bundesliga: Die Triple-Jäger von Rekordmeister Bayern München werden nach ihrem Einzug ins Finale der Champions League doch nicht das Eröffnungsspiel der Bundesliga austragen. Der Auftakt des Double-Siegers aus München gegen Schalke 04 wird um drei Tage auf den 21. September (Montag) verschoben. Stattdessen werden Vizemeister Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach am 18. September das Auftaktspiel der 58. Saison in der höchsten Spielklasse bestreiten.

Das hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) vor knapp zwei Wochen bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die Bundesliga und 2. Bundesliga bekannt gegeben. Wegen der Corona-Pandemie war der Saisonstart vom 21. August um vier Wochen verschoben worden. Die vergangene Spielzeit war wegen einer neunwöchigen Zwangspause erst am 27. Juni beendet worden. Der Supercup zwischen den Bayern und dem BVB wird am 30. September ausgetragen, das DFB-Pokalendspiel steigt am 13. Mai 2021 und damit schon vor dem Bundesligafinale (22. Mai).

Tennis: Die Tennisprofis Guido Pella und Hugo Dellien dürfen wegen eines positiven Corona-Tests in ihrem Umfeld nicht beim Masters-Series-Turnier in New York teilnehmen. Das machten der 30 Jahre alte Argentinier Pella und der drei Jahre jüngere Dellien aus Bolivien in den sozialen Netzwerken öffentlich. Zuvor hatten die Veranstalter der "Western and Southern Open", die wegen der Coronavirus-Pandemie von Cincinnati nach New York verlegt worden waren, am Mittwoch (Ortszeit) mitgeteilt, dass zwei Profis ausgeschlossen wurden, allerdings keine Namen genannt.

Bei einer Testreihe im Vorfeld der US Open war vor wenigen Tagen von 1400 Getesteten eine Person positiv auf das Coronavirus gemeldet worden. Die Nachverfolgung habe ergeben, dass zwei Profis in engerem und längerem Kontakt mit der Person gestanden hätten, hieß es. Beide zeigten keine Symptome, befänden sich aber in Quarantäne.

Laut Pella und Dellien handelt es sich bei dem positiv auf Covid-19 Getesteten um ihren Fitnesstrainer. Das Trio habe sich in der vergangenen Woche in Miami gemeinsam auf die Rückkehr der Tennis-Tour vorbereitet. Das Masters-Turnier beginnt am (heutigen) Donnerstag mit der Qualifikation. Die US Open sollen am 31. August starten. Beide Events werden in Flushing Meadows in New York ausgetragen - ohne Zuschauer und unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen. Die Spielerinnen und Spieler sowie ihre Begleiter werden in Hotels in Flughafennähe und auf der Tennis-Anlage isoliert und sollen engeren Kontakt nur mit anderen Menschen in dieser Blase haben. Auch die Spieler, die sich für ein privates Haus als Unterkunft entschieden haben, dürften keine Gäste, die nicht zur Blase gehören, empfangen.

US-Sport, NHL: Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer hat mit Colorado Avalanche den Einzug ins Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL geschafft. Colorado gewann gegen die Arizona Coyotes erneut mit 7:1 und beendete die Best-of-Seven-Serie mit 4:1. "Es war toll anzusehen", sagte Grubauer, der über die volle Spielzeit zum Einsatz kam und 23 von 24 Schüssen parierte: "Ich denke, wir haben unseren Rhythmus hier gefunden und müssen sicherstellen, dass wir mit dem gleichen Einsatz in die nächste Runde gehen." Dort trifft Grubauer auf die Vegas Golden Knights, die gegen die Chicago Blackhawks als erstes Team ins Viertelfinale eingezogen waren.

Auch die Boston Bruins und Tampa Bay Lightning zogen in die nächste Runde ein. Boston bezwang die Carolina Hurricanes 2:1 und gewann die Serie ebenso mit 4:1 wie Tampa, das sich gegen die Columbus Blue Jackets mit 5:4 nach Verlängerung durchsetzte. Die Philadelphia Flyers nutzten ihren ersten Matchball zum Viertelfinaleinzug nicht, sie unterlagen Rekordmeister Montreal Canadiens 3:5. In der Serie steht es damit nur noch 3:2. So steht es auch zwischen den Vancouver Canucks und den St. Louis Blues. Die Canucks setzten sich in Spiel fünf mit 4:3 durch und haben den Vorteil nun auf ihrer Seite.

US-Sport, NBA: Basketball-Nationalspieler Daniel Theis befindet sich mit den Boston Celtics in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA auf Viertelfinalkurs. Der Rekordmeister besiegte im zweiten Spiel in Orlando/Florida die Philadelphia 76ers souverän mit 128:101 und führt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 2:0. Theis kam auf zwei Punkte und drei Rebounds, überragender Spieler der Celtics war wie schon beim 109:101 zum Auftakt Jayson Tatum mit 33 Punkten.

Der 1:1-Ausgleich glückte Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks. Die Texaner feierten gegen die Los Angeles Clippers einen 127:114-Erfolg und machten damit die 110:118-Niederlage im ersten Spiel wett. Kleber präsentierte sich unter dem eigenen Korb stark und holte sich insgesamt zehn Rebounds. Beste Werfer der Mavs waren die beiden Stars Luka Doncic und Kristaps Porzingis mit 28 bzw. 23 Punkten. Bei den Clippers überragte Kawhi Leonard mit 35 Punkten. "Ich denke, wir können gegen sie bestehen", sagte Doncic, der im ersten Aufeinandertreffen mit 42 Punkten einen Rekord für einen Play-off-Debütanten erzielt hatte, "wir haben immer den Glauben an den Sieg."