9. März 2019, 20:29 Uhr Bundesliga Gladbach meldet sich zurück

Borussia Mönchengladbach gewinnt nach zuletzt vier sieglosen Bundesliga-Spielen mit 1:0 bei Mainz 05.

Innenverteidiger Nico Elvedi erzielt das Tor des Tages.

Hertha BSC verliert 1:2 beim SC Freiburg, der FC Augsburg kommt zu einem 0:0 bei RB Leipzig.

Borussia Mönchengladbach hat die Krise beendet und liegt nach dem 1:0 (0:0) in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 wieder gut im Rennen um einen Champions-League-Platz. Vor 30 405 Zuschauern erzielte am Samstag Nico Elvedi in der 63. Minute den einzigen Treffer. Für die Borussia war es nach vier Partien der erste Sieg. Damit bleibt Mainz der Lieblingsgegner: In nunmehr 15 Bundesliga-Duellen verloren die Gladbacher nur zwei Mal gegen die Mainzer.

Unter dem Druck, gewinnen zu müssen, um an der Tabellenspitze weiter mitzumischen, legten die Gäste einen elanvollen Start hin. Viel hätte nicht gefehlt und sie wären schon nach 100 Sekunden in Führung gegangen - wenn nicht der Mainzer Torwart Florian Müller gleich dreimal parierte hätte. Erst wehrte er zwei Schüsse von Lars Stindl ab und danach noch einen von Denis Zakaria. Auch danach blieb die Borussia zunächst dominierend, während die 05er sich sortieren mussten.

Nach etwa einer Viertelstunde drehte sich das Spiel zugunsten der Mainzer, die nun besser kombinierten, aber vor dem gegnerischen Tor für nicht all zu viel Gefahr sorgten. Zwischen der 24. und 40. Minute versuchten sich die Gastgeber mit Fernschüssen, die jeweils aber weit am oder über das Tor vorbeigingen. Allerdings hatten die Gladbacher - von ihrem gestikulierenden Trainer Dieter Hecking zu mehr Offensiv-Aktionen aufgefordert - nicht mehr viel zu bieten.

Auch nach dem Wiederanpfiff plätscherte die Partie ereignislos dahin, auch wenn die Mainzer bei den Torschüssen nach 50 Minuten mit 8:4 vorne lagen, aber wieder stärker unter Druck gerieten. Dennoch kam das 1:0 für die Gladbacher wie aus dem Nichts. Nach einer kurzen Ecke schlug Oscar Wendt den Ball in den Strafraum, wo Tobias Strobl eher glücklich den Ball zu Elvedi lenkte, der aus kurzer Distanz traf. Für die Mainzer war dies kein wirklicher Weckruf. Allerdings hatte der eingewechselte Karim Onisiwo in der 72. Minute ein große Chance zum Ausgleich, doch er schoss den Ball nur knapp neben den linken Pfosten.

Freiburg gewinnt gegen Hertha, Augsburg holt Punkt in Leipzig

Hertha BSC hat derweil einen Rückschlag im Rennen um die Europacup-Teilnahme erlitten. Die Berliner unterlagen 1:2 (0:1) beim SC Freiburg. Nils Petersen (27.) und ein Eigentor von Vedad Ibisevic (80.) sorgten für die Entscheidung. Die Hertha wartet seit über neun Jahren auf einen Sieg in Freiburg. Daran änderte auch das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 von Ibisevic (76.) nichts.

RB Leipzig hat sich auch vom Abwehrbollwerk des FC Augsburg zermürben lassen. Der Champions-League-Aspirant kam am Samstag vor heimischer Kulisse nicht über ein 0:0 hinaus. Leipzig ist damit zwar seit sieben Meisterschaftsspielen ungeschlagen, wartet aber weiter auf den ersten Heimsieg in diesem Jahr in der Bundesliga.