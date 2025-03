Angeführt von Maximilian Beier hat Borussia Dortmund den Lauf des FSV Mainz 05 gestoppt. Der BVB gewann zum Abschluss des 27. Spieltags 3:1 (2:0) und rückte bis auf sieben Punkte an die formstarken Mainzer heran. Um am Ende dieser bislang so schwierigen Saison doch noch in die Champions League einzuziehen, benötigt der BVB weitere Siege – wie es Sportdirektor Sebastian Kehl unter der Woche gefordert hatte. Dank der Treffer von Beier (39., 72. Minute) und Kapitän Emre Can (42.) machte Dortmund einen ersten wichtigen Schritt. Für den FSV traf Paul Nebel (76.).