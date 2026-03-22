In amerikanischen Filmen schleichen die Leute, die Knall auf Fall gefeuert werden, meistens mit einem (immer schon irgendwie bereitstehenden) Pappkarton in den Armen, gefüllt mit ihren paar Büro-Habseligkeiten, aus dem Wolkenkratzer. Auch daran sieht man, wie froh man sein kann, in Europa zu leben. In Dortmund zum Beispiel führt man vor einem Arbeitsplatzverlust regelmäßig „gute Gespräche“, schaut sich tief in die Augen, wie Ingrid Bergman und Humphrey Bogart in Casablanca, und beide Seiten erkennen, dass man „den Weg getrennt weitergehen will“.