4:0 gegen Wolfsburg:Dortmund nippt am Europapokal

Von Freddie Röckenhaus

Wer 4:0 gewinnt, hat an sich immer recht. Borussia Dortmunds Anhang aber war schon seit dem zwischenzeitlichen 2:0 gegen den VfL Wolfsburg so ziemlich alles andere egal. Das Stadion explodierte, Menschen katapultierten sich aus Sitzschalen, und der BVB-Anhang zelebrierte eine Art Punk-Version des eigenen Lieblingssongs. Dessen gerappter, oft unverständlicher Text muss dem Ortsunkundigen längst einmal vorgelesen werden: „Erste Runde Krankenschein, dann die Omma tot, Überstunden nehmen wir zur Not! Dann kommt die Kündigung – scheißegal! Borussia Dortmund international!“ Der Song mündet schließlich in eine Endlos-Schleife des Wortes „Europapokal“.