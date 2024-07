Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Das Wetter in Bangkok: 29 Grad, Luftfeuchtigkeit an die 75 Prozent, gefühlt eher einhundert, dazu Nieselregen und zeitweise Gewitter. Schon beim Gehen schwitzt man. Aber was machen Bundesligaklubs nicht alles, um ihre „internationale Bekanntheit“ zu steigern in fußballverrückten Ländern Asiens – und um irgendwie mitzuschwimmen im Teich der Premier-League-Engländer und von Klubs wie Real Madrid und dem FC Barcelona. Borussia Dortmund also ist aktuell in Bangkok, in ein paar Tagen dann in Japan.