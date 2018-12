1. Dezember 2018, 17:31 Uhr Bundesliga Dortmund erinnert an die Zeit unter Klopp

Dank an den Kapitän: Marco Reus (r.) bejubelt mit seinen Mitspielern sein Tor.

Borussia Dortmund gewinnt 2:0 gegen den SC Freiburg.

Stuttgart besiegt Augsburg mit 1:0, Hertha bezwingt Hannover mit 2:0.

Mit viel Geduld und dank des eiskalten Elfmeterschützen Marco Reus hat Borussia Dortmund das Abwehrbollwerk des SC Freiburg geknackt und seinen zehnten Saisonsieg gefeiert. Der BVB setzte sich am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 2:0 (1:0) durch und festigte seine Tabellenführung.

Kapitän Reus (40.) mit einem verwandelten Foulelfmeter erzielte die Führung für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre. In der Nachspielzeit sorgte Paco Alcacer für die Entscheidung (90.+1). Einen besseren Saisonstart hatte der BVB nur in der Saison 2010/11 hingelegt, damals wurde Dortmund unter Jürgen Klopp am Ende Meister.

VfB Stuttgart - FC Augsburg

Trainer Markus Weinzierl ist mit dem VfB Stuttgart der erhoffte Befreiungsschlag in der gelungen. In einem intensiven, aber spielerisch schwachen Schwaben-Derby gegen den FC Augsburg, den Weinzierl vier Jahre betreut hatte, gewann der VfB glücklich mit 1:0 (1:0). Im sechsten Spiel unter der Regie des 43-Jährigen, für den das Wiedersehen mit dem FCA "ein ganz besonderes Spiel" war, gelang den Stuttgartern damit der zweite Sieg. Sie geben den letzten Platz an Fortuna Düsseldorf ab.

Hannover 96 - Hertha BSC

Hertha BSC kann doch noch gewinnen. Das Team von Trainer Pal Dardai besiegte am 13. Spieltag Hannover 96 mit 2:0 (1:0) und holte nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg endlich einmal wieder drei Punkte. Jordan Torunarigha (44.) und Vedad Ibisevic (73.) trafen in einer Partie auf ganz niedrigem Niveau für die Hauptstädter. Der zuvor letzte Bundesliga-Sieg für Berlin war das 2:0 gegen Rekordmeister Bayern München vom sechsten Spieltag, danach folgten vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Hertha verbesserte sich durch den Sieg in der Tabelle auf Platz sieben, Hannover ist Vorletzter.