Borussia Dortmund:Erling Haaland fühlt sich bedrängt

Die Klage des Stürmers, der Verein setze ihn unter Druck, kann bei Borussia Dortmund niemand so recht verstehen. Bereitet Haaland seinen Abschied vor - oder will er erst mal mehr Gehalt?

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Ob es einem passt oder nicht: Erling Haaland sorgt immer für den meisten Gesprächsstoff. Am Freitagabend, nach einem fast schon triumphal starken 5:1-Sieg gegen den Sportclub Freiburg, hätte man in Dortmund ein schönes, langes Wochenende haben können. Aber dann gab Haaland noch seinem Landsmann und guten Bekannten Jan-Aage Fjörtoft ein Interview fürs norwegische Fernsehen. Und beklagte sich am Spielfeldrand, sein Arbeitgeber Borussia Dortmund setze ihn unter Druck.