Von Claudio Catuogno

27. Mai 2023, 15.30 Uhr: Es sollte der Samstagnachmittag werden, der Borussia Dortmund die deutsche Meisterschaft bringen sollte - und dem FC Bayern den finalen Nackenschlag versetzen nach einer völlig chaotischen Saison. So erwarteten das wohl die meisten Fußballanhänger im Land. Aber dann wurde es der Samstagnachmittag, an dem sich der FC Bayern zum elften Mal in Serie zum Meister krönte - und in Dortmund nichts zurückblieb als die ganz große schwarz-gelbe Traurigkeit. Die Chronologie eines völlig verrückten Meisterschaftsfinales.