Bayer Leverkusen bleibt ein hartnäckiger Verfolger des FC Bayern in der Bundesliga: Der deutsche Meister schlug den 1. FSV Mainz 05 zum Hinrunden-Abschluss am Dienstagabend mit 1:0 (0:0) und hat vor dem Spiel der Münchner gegen Hoffenheim am Mittwoch nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer.