Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer hat sich in den vergangenen Monaten so manches Scharmützel mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) geliefert. Meist ging es um die Polizeikosten für Hochrisikospiele, die das kleine Bundesland dem Ligaverband in Rechnung stellen wollte; diesmal um den hochaktuellen Entscheid der DFL, nach der Rücknahme der schärfsten Corona-Beschränkungen ab dem 15. Mai wieder Bundesliga-Spiele auszutragen. Mäurer war, um es kurz zu machen: mal wieder gar nicht einverstanden.

Die Stadt Bremen hatte, unisono mit dem Verein Werder Bremen, einen Bundesliga-Restart ab dem 30. Mai präferiert, hätte sich auch mit dem früheren Termin ab dem 23. Mai abgefunden. Nun wurde es der 15. Mai, verfügt von der DFL am Mittwochabend per Präsidiumsbeschluss. "Das halten wir für eine falsche Entscheidung", sagte Mäurer am Mittwochabend der Bild.

Nun steht in Bremen der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung im Raum: zu Ungunsten von Werder, der ersten Fußballmannschaft der Stadt, die tief im Abstiegskampf steckt und sich übergangen fühlt. Werder-Sportchef Frank Baumann akzeptierte den DFL-Beschluss am Mittwochabend zwar zähneknirschend, hatte zuvor aber ebenfalls für einen Termin Ende Mai geworben: "Zur Gewöhnung an den Wettkampf nach rund zwei Monaten Wettkampfpause und zur Einschränkung eines Verletzungsrisikos bei den Spielern." Auch Sportmediziner befürchten, dass sich eine Vielzahl an Spielern während der ersten Partien verletzen könnte.

"Hier ging es ums Geld - und da hört die Moral auf"

Die Bremer Spieler seien auf den Restart noch weniger gut vorbereitet als die Profis anderer Vereine. Werder habe sich penibel an die Auflagen der Gesundheitsbehörden gehalten, die in Bremen strenger waren als in anderen Bundesländern. Während andere Teams schon wieder ein Training absolvierten, das nach Training aussah, übte Werder in Kleingruppen. Ein früherer Start stelle für die Bremer "einen deutlichen Wettbewerbsnachteil dar", erklärte Baumann. Alle Mannschaften sollten die Möglichkeit haben, erst mal zwei Wochen als Mannschaft zu trainieren, bevor es losgeht. "Im Sinne der Integrität des Wettbewerbs", wie Baumann sagte. Ähnlich äußerte sich auch Stefan Hofmann, der Vorstandsboss von Mainz 05.

Zuvor hatte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte aus der Videoschalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel berichtet, dass man sich dort bei der Frage nach dem Neustart-Termin "ordentlich in die Wolle gekriegt" habe. Neben Bovenschulte hatte auch Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, für einen späteren Termin geworben, jedoch ohne Erfolg. Angeführt von Nordrhein-Westfalen und Bayern stand schließlich der Beschluss, den konkreten Termin zur Wiederaufnahme der Liga der DFL zu überlassen.

Die votierte im Eilverfahren für den 15. Mai. "Es war für mich nicht überraschend, dass es zu einer Vorzugsbehandlung des Profi-Fußballs kommen wird. Das war absehbar", klagte Innensenator Mäurer gegenüber der Bild. Er erwähnte noch einmal das Kabinenvideo des Hertha-Profis Salomon Kalou, der sich selbst beim Verstoß gegen die Hygieneregeln gefilmt hatte. Mäurer erklärte: "Da hätten drei Kalous durch die Stadt laufen können. Hier ging es ums Geld - und da hört die Moral auf."

Mäurer befürchtet nach wie vor, dass es während der als Geisterspiele ausgetragenen Partien zu Fanansammlungen vor den Stadien kommen wird, was im krassen Gegensatz zum nach wie vor geltenden Abstandsgebot stehen würde. "Ich halte es für möglich, dass sich das Ganze völlig anders entwickelt als von der DFL geplant", erklärte Mäurer. Doch die Bedenken aus Bremen konnten die Entscheidung der DFL nicht verhindern.