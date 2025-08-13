Nächster Akt der Zähmung des Fußballs: Balljungen dürfen die Spielgeräte nur noch auf vorgesehenen Hütchen platzieren – wie langweilig.

Calum Hynes aus London sollte inzwischen 21 Jahre alt sein, auf die Schnelle lässt sich Näheres nicht ermitteln, seine Spur im öffentlichen Leben hat sich verloren. Hynes’ Ruhmestat liegt schon ein paar Tage zurück, er war damals 15, und es war zwar nur ein geistesgegenwärtiger Moment, der ihn in der Fußballwelt – weit über die Grenzen des Schauplatzes Tottenham hinaus – zur Berühmtheit machte. Doch es war ein Moment für die Ewigkeit, wie er mit etwas Abstand selbst feststellte: „It made my day“, sagte er, „no – it made my life.“ Nicht nur der betreffende Tag, sein ganzes Leben werde von diesem Moment bestimmt bleiben.