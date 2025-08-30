Nach dem 0:2 im Derby bleibt dem Hamburger SV die bittere Erkenntnis: Der FC St. Pauli ist ein paar Köpfe über den größeren Stadtrivalen hinausgewachsen.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Mit diesem hübschen Bild hatte keiner mehr gerechnet, aber es war da, großflächig ausgebreitet auf dem Rasen des Hamburger Volksparkstadions. Es muss sich irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit zusammengefügt haben, eine präzise Minutenangabe ist unerheblich, weil aus diesem Bild nichts hervorging, was in die Datenbanken einfließen müsste. Aber hübsch war's schon: Jean-Luc Dompé schnappte sich den Ball, lief los, nahm Tempo auf, lief weiter, bis sich drei, vier Gegenspieler vor ihm auftürmten. Daraufhin drehte Dompé ab, er dribbelte jetzt in die andere Richtung, verfolgt von inzwischen vier, fünf Gegenspielern und verlor den Ball.