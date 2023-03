Von Maik Rosner

Wenn sie beim FC Bischofswiesen nahe Berchtesgaden über Mergim Berisha sprechen, und das kommt häufig vor, dann geht es oft auch um den ausgeprägten Ehrgeiz ihres ehemaligen Jugendspielers. Besonders genau daran erinnern kann sich Berishas früherer E-Junioren-Coach Alexander Sänger, den alle nur Aki nennen. Der kleine Mergim sei meist als Erster zum Training gekommen und als Letzter gegangen, weil er nach der Einheit noch dringend Freistöße üben wollte, erzählt Sänger am Freitag am Telefon. "Du hast gemerkt: Fußball ist sein Leben. Er wollte schon damals unbedingt Profi werden."

Nach einem Jahr beim FC Bischofswiesen, mit gerade einmal zehn Jahren, drängte Berisha darauf, über die Grenze zum FC Red Bull Salzburg zu wechseln. Auch das, findet Sänger, sei Ausdruck dieses besonderen Ehrgeizes gewesen. Andere Kinder in dem Alter hätten niemals ohne ihre Freunde und außerhalb der Heimat Fußball spielen wollen. Berisha schon, um noch besser zu werden, obwohl er in seiner damaligen Mannschaft längst der Beste war. Bei Mergim sei das eben so, erzählt Sänger: "Wenn der etwas will, gibt er alles dafür." Also brachte ihn Sänger zum Probetraining nach Salzburg, "und die haben ihn gleich genommen".

Dass es mit der Profikarriere ganz gut geklappt hat, sieht man auch daran, dass Berisha an diesem Samstag mit dem FC Augsburg zum Bundesligaspiel beim FC Bayern antritt. Voraussichtlich wird der von Fenerbahce Istanbul ausgeliehene Angreifer in der Startelf stehen. Wie beim ersten Treffen in der Hinrunde, als er neben Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz zum Hauptdarsteller des 1:0-Überraschungssieges gegen die Bayern wurde. Berisha war damals sein erstes Tor in der Bundesliga gelungen. Dieses werde "eine tolle Erinnerung für mich bleiben", sagte er danach. Seine persönliche Bilanz gegen die Bayern hatte er damit auf drei Tore ausgebaut. Schon im November 2020 war ihm für Salzburg in beiden Gruppenspielen der Champions League gegen die Münchner je ein Treffer gelungen. Drei Tore in drei Spielen gegen den deutschen Branchenprimus sind keine schlechte Referenz. Sie hat ihm vor der vierten Verabredung den Ehrentitel "Bayern-Schreck" eingebracht.

Sechs Ligatore stehen inzwischen in seiner Saisonbilanz, hinzu kommen vier Vorlagen. Fünf Mal gelang Berisha das 1:0. Nur Bremens Niclas Füllkrug traf häufiger zur Führung, nämlich sieben Mal, bei 14 Ligatoren. Der 30-Jährige ist auch deshalb eine gute Vergleichsgröße, weil er bereits dorthin gelangt ist, wo manche Berisha gerne sehen würden: Bundestrainer Hansi Flick nahm Füllkrug mit zur WM 2022. Vor dem Turnier war auch Berisha ins Gespräch gebracht worden. Der 24-Jährige sei "fußballerisch richtig gut", "extrem torgefährlich" und "einen Gedanken wert", empfahl Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter damals.

FCA-Trainer Enrico Maaßen hat sich ebenfalls schon mehrmals für Berisha ausgesprochen. Er besitze "großartige Fähigkeiten" und sei "ein außergewöhnlicher Spieler in der Box", in Deutschland gebe es "diesen Typus Stürmer nicht so oft" und "wenig bessere Neuner". Bemerkenswert sei auch, "wie er fürs Team nach hinten arbeitet", lobt Maaßen, "das ist großartig". Vier Mal traf Berisha mit rechts, einmal mit links, einmal per Kopf. Sein wohl schönstes Ligator gelang ihm gegen Mönchengladbach, selbstredend zum 1:0-Sieg: Technisch anspruchsvoll mit dem rechten Außenrist verwertete er damals eine Flanke von Kelvin Yeboah. "Wie Mergim den macht, ist einfach Extraklasse. Das ist ein No-Look-Hacke oder so etwas, also ein Traumtor", sagte Reuter begeistert.

Als klassischer Mittelstürmer ist Berisha nicht unbedingt zu sehen, weil er gerne nach außen ausweicht und Tore vorbereitet. Das liegt auch daran, dass Maaßen eine Doppelspitze präferiert. Theoretisch könnte Berisha also in der DFB-Elf zusammen mit Füllkrug spielen, der aus Bremen ebenfalls einen Zwei-Mann-Sturm gewohnt ist. Flick hat vor den Testspielen gegen Peru (25. März/Mainz) und Belgien (28. März/Köln) bereits Überraschungen für seine Nominierung am kommenden Freitag angekündigt. Ob der ehrgeizige Berisha darunter sein wird, ist offen. Der deutsche U21-Europameister von 2021 würde wohl alles dafür tun und für den DFB sogar seine Hochzeitspläne ändern, falls im Sommer 2024 eine EM-Berufung dazwischenkommen sollte. "Ich hätte nichts dagegen, wenn wir das Datum verschieben müssen", sagte Berisha dazu wenige Tage nach seiner Verlobung jüngst in der Sendung Blickpunkt Sport. Beim FC Bischofswiesen hoffen sie, dass ihr ehemaliger Jugendkicker bereits kommende Woche von Flick bedacht wird. Aki Sänger wird an diesem Samstag in der Münchner Arena beobachten, ob Berisha bei den Bayern erneut für sich werben kann. Berisha hat ihm die Karte besorgt.