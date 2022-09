Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am zweiten Bundesliga-Spieltag einen Sieg gefeiert. Der Meister kam am Samstag vor 7109 Zuschauern in Sinsheim zu einem 2:1 (0:1) bei der TSG Hoffenheim. Die eingewechselten Jill Roord (85.) und Jule Brand (89.) entschieden die Partie mit ihren Toren spät. Erstmals spielten die TSG-Frauen in der Arena in Sinsheim, der Heimstätte des Männer-Bundesligisten.