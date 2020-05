Fast sechs Wochen ist es inzwischen her, dass auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Home-Office wechselte. Der Arzt, von dem sie sich kurz zuvor hatte impfen lassen, war positiv auf Corona getestet worden - also begab sich auch die Regierungschefin für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Vieles hat sich seit jenem Tag im Umgang mit dem Virus verändert, eines aber ist gleich geblieben: die Empfehlungen für die Kontaktpersonen eines Infizierten. Wer engen Kontakt hatte, soll für zwei Wochen in die Isolation. Und das gilt nach Ansicht der Mediziner besonders dringlich in den nun angebrochenen Zeiten der Lockerung, um Infektionsketten frühzeitig zu eliminieren. Aber bemerkenswerterweise ist nicht klar, dass das auch für Fußballprofis gilt.

In einer Woche darf die Bundesliga wieder starten. Und neben der Frage, ob das Video von Hertha-Stürmer Salomon Kalou wirklich ein Einzelfall bleibt, ist dies ein entscheidender Punkt für den Fortgang: Was passiert, wenn ein Spieler bei einem der vielen Tests während des Mannschaftstrainings oder des Spielbetriebs positiv ist? Müssen dann die Teamkollegen und die Spieler des vergangenen Gegners nicht in Quarantäne?

Behörden wie das Robert-Koch-Institut unterscheiden die Kontaktpersonen eines Infizierten in zwei Kategorien. Wer aus einem Haushalt kommt oder insgesamt mehr als 15 Minuten Gesichtskontakt hatte, sollte in zweiwöchige Quarantäne; bei kürzer dauerndem Nahkontakt entfällt die Empfehlung.

Nun soll nach allem, was man noch von vor der Corona-Pause weiß, Fußball ein durchaus körpernaher Sport sein. Spieler werfen sich in Zweikämpfe, belauern sich bei Standards, treffen sich zum Torjubel. Augenzeugenberichten zufolge soll es sogar schon vorgekommen sein, dass sie in höchster Anstrengung brüllen und sich kurz etwas zurufen - und dabei ob der Anstrengung nicht immer noch penibel den Speichelausfluss kontrollieren.

Ein Fußballspiel ist also wie geboren für Kategorie eins. Aber die Verantwortlichen sehen das anders. Sie interpretieren die Definitionen der Behörden so, dass die Mit- und Gegenspieler eines positiv Getesteten tatsächlich in Kategorie zwei fallen würden und damit einfach weiterspielen könnten. Und zudem behelfen sie sich mit dem Argument, dass doch am Ende die Gesundheitsbehörden entscheiden würden - und nicht sie selbst.

Der Fußball hat in den vergangenen Wochen immer betont, er beanspruche keine Sonderrolle. Selbstredend gab es die in vielfacher Hinsicht. Und dies würde noch mal besonders klar, wenn ein Spieler nach einem hart umkämpften Match nicht das machen müsste, was die Kanzlerin selbst nach einem kurzen Pieks des Impfarztes gemacht hat.