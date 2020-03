Niemand war mehr überrascht von der Ansage, dennoch schlug sozusagen eine historische Stunde, als die Stadt Mönchengladbach am Dienstagvormittag mitteilte, das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am nächsten Tag müsse ohne Zuschauer ausgetragen werden. Zwar hat sich in all den Jahren in den deutschen Fußballstadien immer wieder Gespenstisches abgespielt - aber ein Geisterspiel, das hat es noch nicht gegeben seit der Gründung der Bundesliga 1963. "Wir bedauern das sehr, folgen aber selbstverständlich den Vorgaben des Landes", drückte Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners sein Mitgefühl aus. Dieser Eintrag ins Geschichtsbuch macht keinen der Beteiligten froh.

"Jetzt ist der Tag eingetreten, den wir uns alle nicht gewünscht haben", sagte Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers, der vor allem an die finanziellen Folgen dachte: "Das trifft den Verein bis ins Mark." Käufer von Tickets bekommen ihr Geld zurück. Über das Prozedere soll in der kommenden Woche entschieden werden. Laut Schippers gehen dadurch Einnahmen in Höhe von rund zwei Millionen Euro verloren. Eine Versicherung gegen den Einnahmeausfall gibt es nicht.

Der unwillkommenen Premiere im Borussia-Park folgt am Freitagabend die nicht weniger unerwünschte Fortsetzung in Düsseldorf, wo ebenfalls eine Art Derby ansteht: Es ist ein Duell unter Tabellennachbarn, die Fortuna und der SC Paderborn kämpfen gegen den Abstieg, auf die gewichtige Unterstützung ihrer Fans müssen die Hausherren nun verzichten. Gleiches gilt für Borussia Dortmund, wenn am Samstag Schalke 04 zum anderen großen Klassiker des Westens antreten wird. "Es geht hier wirklich um Leben und Tod für die Zuschauerinnen und Zuschauer", sagte Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau, und dies sei keine Panikmache, sondern eine nüchterne Einschätzung. Deshalb wird die weltberühmte gelbe Wand diesmal grau sein, und wo üblicherweise 25 000 schwarz-gelbe Gesinnungsgenossen auf der Südtribüne beisammenstehen, wird sich Leere ausbreiten. Gleiches Bild zur gleichen Geisterstunde im Müngersdorfer Stadion: Wenn Achim Beierlorzer als Trainer des FSV Mainz 05 nach Köln zurückkehrt, wo er bis November beschäftigt war, wird er die prächtige Stimmung vermissen, die er früher immer gepriesen hat.

Aber wenn es nun überall heißt, dass die Bundesliga in NRW ohne Fans auskommen muss, dann stimmt das nicht ganz: Während die FC-Männer gegen Mainz vor leeren Rängen spielen müssen, dürfen die FC-Frauen am nächsten Tag all ihre Fans begrüßen. Die Erlaubnis beruht allerdings darauf, dass beim Nachholspiel des Tabellenvorletzten gegen FF USV Jena (Letzter) laut DFB "deutlich weniger als 1000 Zuschauer erwartet werden", die von den Gesundheitsbehörden bezifferte definierte Grenze also nicht erreicht wird.

Drei Millionen Euro entgehen dem BVB beim Derby gegen Schalke

Problematischer ist die Situation in der Regionalliga West, Heimat etlicher Traditionsvereine. Rot Weiß Essen hat durchschnittlich 10 000 Zuschauer und gründet darauf Lebensstandard und Budget. Müsste die Partie gegen Schalkes Zweitvertretung am Samstag ohne Publikum ausgetragen werden, wäre das "der Worst Case", sagte Vorstandsmitglied Marcus Uhlig der Zeitschrift Elf Freunde. Zu den Ticketeinnahmen kämen auch die Erlöse aus dem Fanshop und der Verköstigung, die offenbar einen guten Anteil am Ertrag hat. Uhlig erklärte: "Wir haben hier in Essen einen sehr hohen Bier-pro-Kopf-Konsum - vielleicht sogar den höchsten in Deutschland."

Der federführende Westdeutsche Fußballverband (WDFV) erklärte am Dienstag aber, dass es keine Geisterspiele geben soll. Sollten die Gesundheitsämter entsprechende Verfügungen treffen, werde man die Spiele absagen und vertagen. Doch wie lange wird man diese Handhabung fortsetzen können? Wenn diesmal Essen, Fortuna Köln und der Wuppertaler SV betroffen wären, dann wären es am nächsten Spieltag Alemannia Aachen und Rot Weiß Oberhausen.

Bei der Dortmunder Borussia stellt man sich darauf ein, dass die Situation in nächster Zeit nicht besser wird und auch beim Spitzenspiel gegen den FC Bayern am 4. April die Zuschauer ausgeschlossen werden. Allein das Derby gegen Schalke werde dem BVB drei Millionen Einnahmeausfall einbringen, sagte Sportchef Michael Zorc. In Mönchengladbach warfen die Verantwortlichen die Frage auf, wie kleinere Klubs die Situation verkraften könnten: "Betrifft das ein Spiel, werden das mehrere Spiele sein? Wo führt das hin?", sagte Schippers. "Borussia Mönchengladbach wird es weiter geben", fügte Sportchef Max Eberl hinzu. Aber: "Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen für kleinere Vereine in der zweiten und dritten Liga hat."

Die Notwendigkeit, ohne Zuschauer spielen zu lassen, hatte das Gesundheitsamt Mönchengladbach vor dem Spiel gegen Dortmund (1:2) am vergangenen Samstag noch nicht gesehen. Und dies, obwohl im nur wenige Kilometer entfernten Kreis Heinsberg die bislang höchste Anzahl von Coronavirus-Infektionen bekannt wurde. Doch nun wird NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der Empfehlung seines Amtskollegen Jens Spahn aus Berlin nachkommen und einen entsprechenden Erlass im Kabinett ausarbeiten. Ermessensspielraum für die Kommunen gibt es damit nicht mehr.