An diesem Samstag wird der FC Bayern nicht bei Union Berlin antreten und damit also nicht das erste jener Spiele nachholen, die seit dem 14. März ausgefallen sind. Der FC Bayern wird am Samstag auch nicht den SC Freiburg empfangen und damit auch nicht in den regulären, wenn auch längst außer Kraft gesetzten Spielplan einsteigen. Die komplexe Frage, ob die Saison am 9. Mai mit dem 26. Spieltag oder erst mal mit dem 33. Spieltag weitergeht, hat sich auf einleuchtende Weise erledigt. Die Bayern werden am 9. Mai gar nicht spielen, nicht mal gegen sich selbst. Auch Elf-gegen-Elf-Trainingskicks sind ja noch verboten.

Der 9. Mai war als Starttermin nie wirklich realistisch, aber es lohnt sich trotzdem, noch mal an ihn zu erinnern. Dieser 9. Mai hat vieles verkompliziert. Vor zwei Wochen haben die Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) den Fußball überfallen und ihm unter Zuhilfenahme von Bild.TV ein Geschenk aufgedrängt, das der Fußball da offenkundig noch gar nicht haben wollte. In einem stolzen Verkündungsakt haben die großen Jungs vor zwei Wochen eine Öffnung des Profibetriebs zum 9. Mai in Aussicht gestellt - an einem Tag, als das Land noch überwiegend geschlossen hatte. Das Land war noch nicht bereit für diese Debatte; bereit waren höchstens - wenn auch aus unterschiedlichen Motiven - Söder, Laschet und Bild.TV.

Dieser Auftritt hat dem Fußball nicht genutzt, der Fußball steht seitdem erst recht unter dem Verdacht, spektakulär bevorzugt zu werden. So muss der Fußball nun, da das Klima im Land gerade öffnungsfreundlicher wird, immer noch jene windschiefen Vergleiche aushalten, in denen die leeren Schaukeln in einer Kita mit den vollen Konten von Fußballprofis verrechnet werden. Von solch populistischen Manövern darf sich der Fußball zwar ungerecht behandelt fühlen, aber umso mehr muss allen Beteiligten bewusst sein, was hier gerade passiert: Der Profifußball ist die größte Unterhaltungsindustrie im Land, im Idealfall hätte er die Kraft, vor den Augen von Millionen Menschen zu einem gigantischen Feldversuch zu werden. Der Fußball könnte die passenden Bilder für die neue Zeit liefern: Ja, es geht voran (es wird wieder gespielt!), aber nein, normal ist deshalb noch lange nichts (keine Zuschauer!).

Aber darf man dem Profifußball diesen Idealfall zutrauen? Es ist hier kein Ministerpräsident, sondern schon der Fußball selber schuld, dass man diese Frage lieber nicht bejahen mag.

Wer den bestürzend albernen Auftritt des Hertha-Profis Salomon Kalou gesehen hat, darf zu dem Schluss kommen, dass man den Profifußball schon deshalb nicht mit einer Kita vergleichen sollte, weil er selber eine ist. In den Kalou-Momenten wirkt der Fußball wie eine Millionärs-Kita, bloß dass die Millionäre ihre Kids da nicht abgeben, sondern selber rein gehen. Die gesellschaftliche Akzeptanz des Fußball-Feldversuchs wird deshalb umso mehr davon abhängen, ob die Papas vernünftiger sind als ihre Kids.

Sollten die Liga-Manager und Trainer nun über Termin- und andere Fragen streiten und jammern, wäre die Wirkung nach draußen fatal, und so mag man den Managern vor ihrem virtuellen Treffen außer strenger Disziplin auch empfehlen, sich lieber für den späteren Starttermin zu entscheiden - aus sportlichen und gesellschaftlichen Gründen. Die Klubs hätten mehr Zeit, um auf ein vergleichbares Niveau zu kommen; und die Liga träfe mit ihrem Neustart auf ein Land, das auch an vielen anderen Ecken wieder öffnet. Aber wer den Profifußball kennt, ahnt, dass es ihm jetzt nicht schnell genug gehen kann.