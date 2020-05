Es hilft alles nichts, die Bundesliga muss sich mit der Pandemie arrangieren. Neu im Programm sind strenge Hygiene-Konzepte, Vereinzelungsregeln für die Dusche und medizinische Tests, bei denen es nicht um Laktatwerte, sondern um die Virenlast geht. Vielleicht müssen sich die Vereine auch an ein zusätzliches Team gewöhnen, einen 19. Klub in jeder Profiliga. Meister werden kann er nicht, absteigen auch nicht, aber eine Qualifikation für die Champions League wäre drin. Und womöglich bekommt diese ominöse Mannschaft vor Beginn der Transferperiode noch erheblichen Zuwachs - und zwar ablösefrei.

Die Rede ist von einem Verein, der wahlweise Corona-Sportgruppe, Pandemia 05 oder Aerosol Heinsberg heißen könnte; der westlichste Landkreis der Republik ist ja nicht nur für ansteckende Karnevalssitzungen bekannt, sondern längst zum Synonym für die Ausbreitung von Sars-CoV-2 in Deutschland geworden. Ein Traditionsverein wäre der Klub mit dem Gründungsjahr 2020 nicht gerade, er würde sich vielmehr aus jenen Profis zusammensetzen, die sich in der am 16. Mai fortgesetzten Saison quer durch die Liga mit dem neuartigen Coronavirus anstecken und dann positiv getestet werden. Mit jedem Spieltag kämen ein paar weitere Kicker dazu.

Die DFL hat sich bemüht, zumindest die Spieler, Trainer und Betreuer vor Infektionen zu schützen. Die Kulisse ohne Zuschauer macht den Volkssport Nummer eins im Kern also zu einer sterilen Veranstaltung, keimfrei wird er trotzdem nicht sein. Denn selbst wenn Handschlag, Trikottausch, Einlaufkinder und Rudelbildung unterbleiben, ist leidenschaftlicher Fußball ohne Zweikampf, hitzige Wortgefechte und Sprints mit dem Aerosol des Gegners im Nacken schwer vermittelbar.

Kann man sich das Revierderby Dortmund gegen Schalke vorstellen, wenn alle Beteiligten dabei auf Laufduelle, Rangeleien vor Ecken und Freistößen verzichten, und vor allem auf Schweiß, Tränen und Tröpfchen? Dann könnten die Kontrahenten den Sieger gleich an der Playstation ermitteln oder für die restliche Rückrunde die Durchschnittsergebnisse errechnen - etwa so wie Bayerns Abiturienten für das derzeitige Halbjahr.

Insofern nimmt die Bundesliga nicht nur zu einem überraschend frühen Termin den Spielbetrieb wieder auf, sondern sie startet zugleich auch eine große Feldstudie, an der allein in der Bundesliga mehr als 400 Spieler und mindestens so viele Trainer, Betreuer, Mitarbeiter und andere Helfer teilnehmen. In der Medizin sind die heroischen Selbstversuche etwas aus der Mode gekommen, aber hier stellen sich junge, vorgeblich gesunde Männer in den Dienst der Wissenschaft. Womöglich werden wie von der Analyse der Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen, die sich in die Quarantäne verabschieden mussten, bald wertvolle Erkenntnisse vom Sommerkick einiger Abstiegskandidaten ausgehen.

Je nachdem, wie sehr man zu apokalyptischen Szenarien neigt, kann man den Anstoß am kommenden Samstag um 15.30 Uhr deshalb als ein unverantwortliches Menschenexperiment geißeln - oder als Versuch sehen, die Risiken so weit zu minimieren, wie es einst der Filmklassiker mit Jack Nicholson versprach: "Besser geht's nicht." Und nebenbei springen vielleicht noch ein paar hilfreiche Einsichten über die Verbreitung des Virus in einer jungen, austrainierten Population heraus.

Wissenschaftlich gedeckt wären beide Sichtweisen. Zunächst eine Prise Apokalypse: Bisher ist wenig über mögliche Langzeitschäden nach einer Covid-19-Erkrankung bekannt. Fünf Monate, die das Virus in Europa herumgezogen ist, sind zwar zu wenig, um Langzeitschäden seriös zu prognostizieren. Ärzte aus Innsbruck haben in Aufnahmen der Lunge allerdings Veränderungen gesehen, auch wenn die Infizierten längst wieder gesund und aus der Klinik entlassen waren. Ob es sich dabei um harmlose Restbefunde oder klinisch relevante Einschränkungen handelt, kann derzeit niemand mit Sicherheit sagen, das wird sich erst nach Jahren zeigen.