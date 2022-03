Der FSV Mainz 05 hat bei der Deutschen Fußball Liga auch die Verschiebung des für Samstag geplanten Auswärtsspiels beim FC Augsburg beantragt. Der von zahlreichen Corona-Fällen gebeutelte Bundesligist musste bereits am vergangenen Sonntag das Heimspiel gegen Borussia Dortmund absagen. Bisher haben sich 20 Personen aus Mannschaft und Betreuerstab mit dem Virus infiziert. 14 Mainzer Spieler mussten in häusliche Quarantäne, darunter alle drei Torhüter. Sogar für das Nachholspiel gegen Dortmund (Mittwoch, 16. März) könnte es eng werden.

Generell steigen in der Bundesliga die Infektionen wieder an. Borussia Dortmund droht nach Positivtests bei Mats Hummels und Raphael Guerreiro am Sonntag gegen Arminia Bielefeld ein Notstand in der Defensive. Und bei Borussia Mönchengladbach kann der infizierte Cheftrainer Adi Hütter das Schlüsselspiel gegen Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr), in dem es womöglich um seine eigene Zukunft geht, nur im Homeoffice verfolgen.