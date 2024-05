Kommentar von Philipp Selldorf

In Stuttgart, in Leipzig und besonders in Dortmund wurde anfangs der Woche gebangt und gebetet um jene Punkte im Europacup, welche die Bundesliga noch brauchte, um den fünften Startplatz für die nächste Champions-League-Saison zu erhalten. Den Verzagten, die an der Bundesliga und ihrem Platz in der Uefa-Rangliste gezweifelt haben, sei ein Blick in das Buch Jesaja, Kapitel 35, Verse vier bis sechs zu empfehlen. Fürchtet Euch nicht!, heißt es darin, denn es komme der Tag, an dem "die Augen der Blinden geöffnet" würden, "der Stumme aufjauchzen, der Lahme wie ein Hirsch springen und das durstige Land zu sprudelnden Quellen" werde.