Von Javier Cáceres, Berlin

Urs Fischer, der Schweizer Trainer des 1. FC Union Berlin, ist ein leidenschaftlicher Angler; er fährt an Tagen nach Spielen zur Entspannung gern an ostdeutsche Flüsse. Wüsste man nicht, dass der FC Bayern längst wieder in München weilte, um sich auf das Champions-League-Spiel in San Siro beim FC Internazionale vorzubereiten, so hätte man am Samstag glatt meinen können, dass der Kollege Julian Nagelsmann, 37, den Angler Fischer, 56, noch gern begleitet hätte.