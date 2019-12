"Wir müssen uns in den Allerwertesten beißen"

Es ist dreieinhalb Wochen her, dass der Vereinsboss Hans-Joachim Watzke die Fußballer von Borussia Dortmund vor den versammelten Vereinsmitgliedern aufgefordert hat, sich zu "straffen". Sie hatten 0:4 in München verloren und gegen Paderborn gerade noch ein 3:3 geschafft. Die Fans pfiffen sich die Seele aus dem Hals. Die Stimmung im Klub war zum Zerreißen gespannt.

Die Fußballer haben sich dann gestrafft. Sie haben vier Mal nacheinander gewonnen, sind in der Bundesliga in die Spitzengruppe zurückgekehrt und in der Champions League ins Achtelfinale eingezogen. Alles schien wieder gut zu sein. Bis zum Dienstagabend. Bis zum Spitzenspiel gegen den Tabellenführer RB Leipzig. Bis zu einem spektakulären 3:3-Unentschieden, das zwar Actionliebhaber glücklich machte, aber nicht die Verantwortlichen vom Borussia Dortmund.

Nach dem Spiel sagte der Sportdirektor Michael Zorc: "Wir müssen uns jetzt wieder straffen." Da war es wieder, dieses Krisenerkennungswort: straffen. Ist es tatsächlich schon wieder so schlimm beim BVB?

Dortmund spielte eine der besten Halbzeiten dieser Saison

Nein, so schlimm ist es längst nicht wieder, aber immerhin ein bisschen. Die Dortmunder hätten das Spiel nämlich nicht zu verlieren brauchen nach der ersten als einer der besten Halbzeiten in dieser Saison. Sie haben Leipzig dominiert, sie haben der spielstärksten Mannschaft der Liga jegliche Torchance unterbunden und selbst zwei Treffer erzielt gegen die beste Abwehr.

Julian Weigls 1:0 war noch mit Glück gelungen, aber Julian Brandts 2:0 war ein Meisterwerk, ein Gemälde, ein Denkmal von einem Tor. Dortmund wähnte sich zur Pause bereits wieder in jener Dominanz, aus der heraus man formuliert hatte, dass man diesmal Meister werden wolle. Aber dann kam gegen Leipzig die zweite Halbzeit mit jenem BVB, der auf diese Art niemals Meister wird.

Und genau das machte die Borussen so fuchsig. Meister wird man mit Souveränität, aber die gelingt den Dortmundern bislang so gut wie nie über 90 Minuten hinweg. "Solche krassen Fehler!", schimpfte Zorc, "und das ausgerechnet in diesem Spiel!" Damit war der Dortmunder Groll auf den Punkt gebracht.