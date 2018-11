24. November 2018, 17:28 Uhr Bundesliga Dortmund jubelt dank Piszczeks Traumschuss

Borussia Dortmund siegt 2:1 in Mainz dank des Siegtreffers von Lukasz Piszczek.

Wolfsburg gewinnt 1:0 gegen Leipzig, die Hertha und Hoffenheim spielen 3:2, Frankfurt besiegt Augsburg mit 3:1.

Hier geht es zu allen Ergebnissen und der Tabelle der Bundesliga.

Mainz 05 - Borussia Dortmund

Mit einem Traumtor hat Lukasz Piszczek Borussia Dortmund einen mühevollen Arbeitssieg beim FSV Mainz 05 beschert und die Konkurrenz im Meisterrennen auf Distanz gehalten. Der Pole traf am Samstag mit einem Schuss in den Winkel (76. Minute) zum 2:1 (0:0)-Erfolg des weiter ungeschlagenen Tabellenführers der Fußball-Bundesliga. Joker Paco Alcácer (66.) hatte die Gäste nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung in Führung geschossen, die Robin Quaison (70.) vor 33 305 Zuschauern in der ausverkauften Opel Arena umgehend egalisierte. Mit 30 Zählern vergrößerte Dortmund sein Polster auf Branchenprimus Bayern München auf nunmehr neun Punkte.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt

Der Höhenflug von Eintracht Frankfurt setzt sich auch nach dem Duell mit Angstgegner FC Augsburg fort. Die Hessen gewannen nach einer insgesamt abgeklärten Vorstellung verdient mit 3:1 (1:0) bei den Schwaben und holten den ersten Sieg überhaupt beim FCA. Das Team von Adi Hütter bleibt damit in der Tabelle auf einem Champions-League-Platz. Schon nach 51 Sekunden gelang Jonathan de Guzman der Führungstreffer, in der 47. Minute erhöhte Sebastien Haller, und Ante Rebic legte in der 68. Minute nach. Sergio Cordova (90.) gelang das Ehrentor für den FCA.

Hertha BSC - TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat bei der Generalprobe für den Showdown in der Champions League einen Dämpfer kassiert. Drei Tage vor dem wegweisenden Gruppenspiel gegen Schachtjor Donezk verspielte das Team von Trainer Julian Nagelsmann im turbulenten Gastspiel bei Hertha BSC zwei Mal eine Zwei-Tore-Führung und kam nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus. Zuletzt hatte die TSG in der Liga vier Siege nacheinander gefeiert. Hertha erkämpfte sich nach zuletzt zwei Niederlagen dank Valentino Lazaro (87.) zumindest einen verdienten Punkt. In der Liga wartet Berlin seit dem umjubelten Heimerfolg gegen Meister Bayern München Ende September dennoch weiter auf einen Sieg. Sportlich steckt das Team von Trainer Pal Dardai daher nach wie vor im Tief, immerhin fand der Stimmungsboykott durch die Ultras nach einer Aussprache mit der Vereinsspitze am Samstag ein Ende. Im Berliner Olympiastadion sorgten Kerem Demirbay (1.) und Andrej Kramaric (9.) für den schnellen Doppelschlag. Nach der Pause traf Ermin Bicakcic (55.). Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic (12.) und Mathew Leckie (71.) verkürzten jeweils. Kurz vor Schluss traf Lazaro mit einem Volleyschuss zum Ausgleich

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Der VfL Wolfsburg hat den Höhenflug von RB Leipzig mit einem entschlossenen Auftritt beendet. Das Team von Trainer Bruno Labbadia schlug die zuvor zehn Bundesliga-Partien unbesiegten Sachsen mit 1:0 (0:0). Damit verhinderte der VfL den Sprung der Gäste um Trainer Ralf Rangnick auf Rang zwei. Jerome Roussillon nutzte einen Abpraller nach einem Schuss von Daniel Ginczek zur 1:0-Führung des VfL in der 50. Spielminute. Für Leipzig war dies der erste Gegentreffer nach fünf Partien mit makelloser Defensive. Schon zuvor hatte sich Wolfsburg gute Gelegenheiten erarbeitet.