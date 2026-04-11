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BundesligaPfiffe für Schlotterbeck – und dann verliert der BVB auch noch

Lesezeit: 3 Min.

Die Dortmunder Nico Schlotterbeck (links) und Jobe Bellingham erlebten einen ernüchternden Nachmittag gegen Leverkusen.
Die Dortmunder Nico Schlotterbeck (links) und Jobe Bellingham erlebten einen ernüchternden Nachmittag gegen Leverkusen. Bernd Thissen/dpa

Bei der Dortmunder Heimpleite gegen Leverkusen bestimmt der Verteidiger die Debatten. Der VfL Wolfsburg rutscht dem Abstieg entgegen. Das Wichtigste vom Spieltag.

Von Johannes Knuth

Sollten sie beim BVB damit gerechnet haben, dass die monatelange Debatte um Verteidiger Nico Schlotterbeck mit dessen Vertragsverlängerung bis 2031 nun beendet ist, wurden sie spätestens am Samstagnachmittag enttäuscht. Da nahm der neue Sportdirektor Ole Book vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am TV-Mikrofon die Fragen zur wohl neuen Kaugummidebatte entgegen: Hat Schlotterbeck eine Ausstiegsklausel, wie mehrere Medien zuletzt prompt berichtet hatten? Wenn ja, gilt diese nur für bestimmte Klubs? Wird der 26-Jährige sogar schon nach der WM im Sommer aus Dortmund fortziehen, sollte er ein entsprechend werthaltiges Turnier spielen?

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