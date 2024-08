Der Wechsel von Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund nach Nizza ist perfekt. Wie der Fußball -Bundesligist mitteilte, unterschrieb der 19 Jahre alte Angreifer beim französischen Erstligisten nach überstandenem Medizincheck einen Vertrag für diese Saison. Die Vereinbarung sieht ein Leihgeschäft für ein Jahr mit anschließender Kaufoption vor, wie Nizza bekanntgab. „Wir glauben daran, dass ihm eine Veränderung und ein neues Umfeld jetzt guttun werden. Wir wünschen Youssoufa für die laufende Saison maximalen Erfolg und werden im engen Austausch mit ihm bleiben“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Damit enden die monatelangen Wechselspekulationen um das hoch gehandelte und bis 2026 vertraglich gebundene Talent, das in diversen Dortmunder Nachwuchsmannschaften für Torrekorde gesorgt hatte. Der zweimalige Nationalspieler hatte zuletzt diverse Male via Berater seinen Unmut über zu geringe Einsatzzeiten bekundet.

Ebenfalls per Leihe wechselt der türkische Nationalspieler Salih Özcan vom BVB zum Bundesligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Der bis 2026 vertraglich an die Borussia gebundene 26-Jährige wird für ein Jahr ohne Kaufoption verliehen, wie die Niedersachsen mitteilten. Die Verpflichtung von Nationalspieler Pascal Groß hatte Özcans ohnehin geringen Einsatzchancen zuletzt verringert. Zudem stehen weitere BVB-Profis wie Emre Can, Marcel Sabitzer und Felix Nmecha in der Gunst von Nuri Sahin vor Özcan.