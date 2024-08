Damit enden die monatelangen Wechselspekulationen um das hoch gehandelte und bis 2026 vertraglich gebundene Talent, das in diversen Dortmunder Nachwuchsmannschaften für Torrekorde gesorgt hatte. Der zweimalige Nationalspieler bekundete diverse Male via Berater seinen Unmut über zu geringe Einsatzzeiten. Verhandlungen mit Olympique Marseille und Betis Sevilla blieben ergebnislos. In den ersten beiden Pflichtspielen gehörte er nicht zum Kader von Trainer Nuri Sahin. Der Zukauf des zur Zeit verletzten Torjägers Serhou Guirassy, der zu Wochenbeginn erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvierte, schmälerte die Chance von Moukoko auf einen Stammplatz in der gut besetzten BVB-Offensive zusätzlich. Er ist nach dem ein Jahr jüngeren Paris Brunner (AS Monaco) der bereits zweite beim BVB ausgebildete offensive Perspektivspieler, den es in diesem Sommer ins Ausland zieht.