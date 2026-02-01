Borussia Dortmund bleibt dem FC Bayern München in der Fußball - Bundesliga dank Serhou Guirassy auf den Fersen und hat den Rückstand zum bereits enteilt geglaubten Rekordmeister auf sechs Punkte verkürzt. Der BVB gewann gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim nach 1:2-Rückstand noch durch einen Doppelpack des zuletzt unglücklich agierenden Guirassy (68./Handelfmeter/70.) mit 3:2 (1:1).

Damit feierte der Tabellen-Zweite den fünften Bundesliga-Heimsieg in Serie. Guirassy vergab zudem noch einen weiteren Strafstoß (85.). Zuvor hatte Waldemar Anton (44.) die Dortmunder 1:0 in Führung gebracht. Für die Heidenheimer, die nun schon fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsrang haben, traf Julian Niehues (45.+5/48.) doppelt. Zum Topspiel zwischen Dortmund und dem FC Bayern kommt es am 28. Februar.

Später Siegtreffer für Stuttgart

Mit einem Treffer kurz vor Schluss hat Ermedin Demirovic dem VfB Stuttgart einen Heimsieg gegen den SC Freiburg beschert. Demirovic sorgte in der 90. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss für das 1:0 (0:0) und den zwölften Saisonerfolg des Teams von Trainer Sebastian Hoeneß. Damit schoben sich die Schwaben in der Tabelle mit 39 Punkten an RB Leipzig (36) vorbei auf Rang vier und stehen auf einem Champions-League-Platz.

Die Badener, die am Donnerstag den Einzug ins Achtelfinale der Europa League gefeiert hatten, liegen indes als Siebter mit 27 Punkten auch nach dem 20. Spieltag ein ganzes Stück hinter den Europapokalplätzen. Der VfB, in der Liga seit sieben Spielen ungeschlagen, hatte im Baden-Württemberg-Duell viel Ballbesitz und die besseren Chancen. Bis zur Entscheidung fehlte es aber an der Effizienz.