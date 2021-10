Borussia Dortmund ohne Haaland:Der BVB feiert neuerdings Arbeitssiege

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Borussia Dortmund ohne Erling Haaland ist wie Paris ohne Eiffelturm, Rom ohne Kolosseum, San Francisco ohne Golden-Gate-Bridge: Kann man sich ansehen, es fehlt aber der Kick. A propos Kick: Ohne füßlings erwirkte Abschlüsse, sondern mit zwei Kopfballtoren hat der erwähnte Haaland-lose BVB 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln gewonnen. Erst köpfte Thorgan Hazard den Ball zum 1:0 ins Tor (40.), dann der für ihn eingewechselte Steffen Tigges zum 2:0 (64.). 67 000 Zuschauer waren im Stadion, aber groß Gründe, um auszuflippen hatten sie nicht. Arbeitssieg nennt man so eine Pflichterfüllung beim Fußball, in Dortmund sind diese aber durchaus ungewöhnlich. "Wir waren effektiv, können aber besser spielen", sagte der Abteilungsleiter Sebastian Kehl nüchtern.

Beim BVB gibt es derzeit kein Offensivspektakel

BVB-Insider und -Fachleute freuten sich mangels Offensivspektakel diesmal über eine Statistik am eigenen Tor: Zum ersten Mal im zehnten Spiel dieser Bundesliga-Saison blieb Dortmund ohne Gegentreffer. 2-2-2-3-2-1-1-1-1-0, so viele Gegentore haben die Borussen in den ersten zehn Ligaspielen zugelassen. Man erkennt zumindest die positive Tendenz.

Trotzdem klang der Trainer Marco Rose kritisch. "In allem mit Ball war der FC die bessere Mannschaft", sagte er über den Kontrahenten Köln. "Wir wollen grundsätzlich anders auftreten, wollen dominanter spielen." Das Spiel gegen den Ball hat dem Trainer nicht gerade gut gefallen. "Wir führen Zweikämpfe nicht konsequent genug." Auch Ballgewinne durch höheren Druck beim Pressing erwirke man zu selten.

Haaland war diesmal nicht mal im Stadion. Er saß nicht auf der Tribüne, was den Kameraleuten die gern genutzte Option versagte, ihn immer wieder ins Bild zu setzen. "Erling ist in Norwegen bei seiner Familie", erklärte der BVB-Sportdirektor Michael Zorc bei Sky, "er wird noch einige Wochen brauchen, kann sonst nichts machen und soll den Kopf frei kriegen; wir hoffen, dass er dieses Jahr noch mal zum Einsatz kommt." Den 21-Jährigen schmerzt der Hüftbeuger, ein frontaler Hüftmuskel.

Die Verletztenliste beim BVB bleibt lang

"Man muss überhaupt mal beachten, wer uns seit Wochen alles ausfällt", sagt Rose. Diesmal fehlten außer Haaland auch Raphael Guerreiro, Mateu Morey, Dan-Axel Zagadou, Emre Can und Giovanni Reyna. "Dass wir trotzdem Punkte sammeln und das wuchtige Kölner Spiel zu Null verteidigt haben", ringe ihm ein "Kompliment" ab für die Mannschaft.

Teams des Kölner Trainers Steffen Baumgart haben bislang immer recht gut gespielt im Dortmunder Stadion. Im November 2019 führte Baumgarts SC Paderborn als Bundesliga-Kontrahent zur Pause 3:0 beim BVB und lamentierte am Ende über ein 3:3. Im Februar 2021 zwang Baumgarts SC Paderborn als Zweitligist den BVB im Pokal in die Verlängerung und ärgerte sich am Ende über eine 2:3-Niederlage.

Auch diesmal spielte Baumgarts Mannschaft mindestens eine starke erste Halbzeit. Das vermeintliche erste Tor durch Mark Uth wurde wegen eines Handspiels des Torschützen zurückgenommen, das vermeintliche zweite Tor von Ondrej Duda, hoch und weit aus 45 Metern, verhinderte der zurückeilende Torwart Gregor Kobel so knapp, dass es ihn dabei an den Pfosten seines Tors haute. Er konnte aber weiterspielen.

Fünf Minuten vor der Pause zirkelte Dortmunds Jude Bellingham vom Strafraum-Eck eine Flanke hinter die Kölner Abwehrreihe und fand dort Hazard, der halb mit dem Kopf und halb mit der Schulter die schmeichelhafte BVB-Pausenführung erzielte. Schon in der vergangenen Woche hatte Hazard den BVB mit zwei Toren im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt ins Achtelfinale geschossen. Zumindest ein wenig schwingt er sich schon zum Ersatzmann Haalands auf. Gegen dann zunehmend harmlose Kölner war es in der 64. Minute der sechs Minuten zuvor erst eingewechselte Steffen Tigges, der mit seinem ersten Bundesligatreffer das 2:0 erzielte. Er köpfte eine Ecke von Julian Brandt lehrbuchmäßig ins rechte Eck des Kölner Tors.

Der Stammstürmer des BVB-Drittliga-Teams bekam Komplimente vom Trainer Rose. Und ein Gerücht wurde auch bestätigt: "Baumi hat im Sommer bei uns angerufen wegen Tiggi", verriet Rose auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Aber Du hast ihn mir nicht gegeben", antwortete Baumgart grinsend.

Jetzt, mit Haaland verletzt, Donyell Malen nicht in bester Verfassung und Youssoufa Moukoko nach Verletzung auf dem Weg zurück, können die Borussen Tigges gut gebrauchen. Mal sehen, wer am Mittwoch in der Startelf stürmt, wenn die Dortmunder in der Champions League versuchen, sich im Rückspiel für die 0:4-Klatsche bei Ajax Amsterdam zu rehabilitierten. Rückkehrer aus dem Lazarett erwartet Rose dann nämlich keine.