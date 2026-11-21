Soll bloß niemand behaupten, Borussia Dortmund leide unter einer Tabellenführungsallergie. Am Samstagnachmittag hat der BVB mit 1:0 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach gewonnen und dadurch in der Geschichte der Fußball - Bundesliga zum 178. Mal die Tabellenführung übernommen. Die Einladung dazu hatte am Freitagabend der vormalige Tabellenführer FC Bayern München ausgesprochen, indem er gegen den 1. FC Köln nicht über ein 1:1 hinausgekommen war.

Der BVB nahm die Einladung dankend an, Felix Nmecha erzielte in der 80. Minute das goldene Tor – und jubelte diesmal ohne seine religiös aufgeladene Kronen-Geste. Die hatte ihm der Klub ja mehr oder weniger verboten. „Für mich war dieser Jubel nur für meinen Glauben, die Krone für Jesus. Den Jubel habe ich heute nicht gemacht“, sagte Nmecha bei Sky. Er fügte aber hinzu: „Das bedeutet nicht, dass ich das nie wieder mache.“

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Dass Dortmund in der Tabelle nun vor den Bayern steht und die Münchner für viele Wochen auf ihren verletzten Torjäger Harry Kane verzichten müssen, löste bei Nmecha keine Euphorie aus. „Wir können nicht zu viel auf die Bayern gucken, denn das ist noch eine lange Saison.“ Ähnlich sieht es sein Teamkollege Nico Schlotterbeck. „Wir wollen das Ganze einfach offen halten und bis April dranbleiben“, sagte der Verteidiger: „Die Bayern haben jetzt ein paar Mal gepatzt, wir haben das genutzt und wollen es bis zum Ende spannend halten.“

Dass der BVB freilich mit Tabellenführungen bisweilen fremdelt, war in jüngerer Vergangenheit zu beobachten gewesen. Binnen der jüngsten acht Spielzeiten ist Dortmund jetzt erst zum siebten Mal wieder Tabellenführer. Der BVB war es an den ersten beiden Spieltagen der Saison 2019/20, dreimal gegen Ende der Spielzeit 2022/23, und er ist es in der aktuellen Spielzeit zum zweiten Mal.

„Heute bin ich leider der Depp“, sagt Gladbachs Torhüter Batz

Von diesen Spielen als Tabellenführer gewann der BVB allerdings nur eines: im August 2019 am zweiten Spieltag mit 3:1 gegen den 1. FC Köln. Seit dem dritten Spieltag jener Saison und über die nächsten sieben Jahre hinweg hat Borussia Dortmund keines seiner letzten fünf Spiele als Tabellenführer mehr gewonnen und die Tabellenführung dadurch jedes Mal wieder verloren. Durch das berühmt-berüchtigte 2:2 gegen Mainz am finalen Spieltag im Mai 2023 war sogar die Meisterschaft futsch. Zuletzt war im Oktober als Tabellenführer nach einem 2:2 gegen Bremen die Tabellenführung direkt wieder weg.

Abschrecken lassen sich die Westfalen von solchen Erlebnissen aber nicht. Wer allerdings gedacht hatte, dieses Borussen-Duell zwischen einem Abstiegskandidaten und einem Titelanwärter würde eine eindeutige Angelegenheit sein, der unterschätzt, wie stabil die Gladbacher Defensive unter dem seit zwei Monaten amtierenden Trainer Alexander Blessing geworden ist. Die rheinische Borussia zeigte sich jener aus Westfalen zumindest in der ersten Halbzeit nahezu ebenbürtig und hatte sogar die etwas besseren Torchancen.

Waren die Dortmunder in der ersten Halbzeit noch darauf bedacht, die Chance auf die Tabellenführung nicht überhastet zu behandeln, so erhöhten sie in der zweiten Hälfte den Druck. Fabio Silva hatte eine gute Kopfballchance, Marcel Sabitzer eine aussichtsreiche Freistoßchance und Maximilian Beier eine gute Abschlusschance aus steilem Winkel – alle Bälle gingen vorbei. Es dauerte bis zur 80. Minute, ehe Nmecha aus 17 Metern flach aufs Tor schoss und der Gladbacher Torwart Daniel Batz, der den Vorzug vor Stammtorwart Moritz Nicolas erhalten hatte, den eher harmlosen Ball von den Händen ins Tor abprallen ließ. Batz machte keine sonderlich gute Figur. „Heute bin ich leider der Depp“, sagte Batz später und nahm die Niederlage auf seine Kappe.

Und so kletterte der BVB am Samstag um 17.10 Uhr auf den Gipfel der Bundesliga. Am 13. Mai 2022 hatte ein Tiroler Hotelier, Alpinist und BVB-Fan namens Willi Steindl versucht, die Dortmunder Gipfelangst zu bändigen, indem er ein schwarz-gelbes Dortmunder Trikot mit auf den 8848 Meter hohen Mount Everest nahm. Doch viel genützt hat das nicht. Auch auf dem Gipfel der Bundesliga wird die Luft bekanntlich schnell dünn – und lange ausgehalten haben es die Borussen dort zuletzt nie. Machen sie es diesmal besser? In einer Woche, am Sonntagabend um 19.30 Uhr, empfängt Dortmund als Tabellenführer Bayer Leverkusen.