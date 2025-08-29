Wenn der August ausklingt und die Transferbörsen schließen, kommt im Fußball die Zeit der Sommerschlussverkäufe. Es gab eine Zeit, da hat sich Borussia Dortmund nicht blicken lassen an den Resterampen, wo Spieler zu Schnäppchen werden. Aber die Zeiten ändern sich, und damit beim BVB auch schleichend die jahrelang lieb gewonnenen Geschäftsmodelle. Aber der Reihe nach.
Borussia DortmundWillkommen an der Resterampe
- Borussia Dortmund hat in fünf Tagen drei Spieler verpflichtet: Carney Chukwuemeka für 20 Millionen Euro von Chelsea, Leihspieler Aarón Anselmino und Fábio Silva für ebenfalls 20 Millionen.
- Der FC Brentford soll 70 Millionen Euro für Maximilian Beier bieten, Aston Villa die Hälfte, während der BVB eigentlich keine weiteren Spieler abgeben wollte.
- Eine Rückkehr von Jadon Sancho nach Dortmund ist möglich, aber in der BVB-Führung gibt es angeblich Bedenken wegen seiner Unpünktlichkeit und möglichen Problemen mit Trainer Kovac.
Der BVB tut sich schwer auf dem Transfermarkt. Ein unmoralisches Angebot für Maximilian Beier machte die Lage noch komplizierter – aber immerhin wird mal wieder über Jadon Sancho spekuliert.
Von Freddie Röckenhaus, Dortmund
