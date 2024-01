Von Sven Haist, London

Die Freude und Erleichterung über seine Rückkehr zu Borussia Dortmund ist Jadon Sancho deutlich anzusehen gewesen. Die Vereinsmedien begleiteten den Angreifer durch seinen ersten Tag in Dortmund, sie filmten ihn bei seiner Ankunft am Flughafen, im Auto zum Trainingsgelände und bei der Vertragsunterschrift. In der Regel wirken diese Hinter-den-Kulissen-Videos angestrengt, weil sich die Spieler nach einem Transfer zunächst in der ungewohnten Umgebung zurechtfinden müssen.