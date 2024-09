Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Am Freitagabend gegen halb elf Uhr abends leuchtete der Vereinsname von Borussia Dortmund genau dort auf, wo BVB-Anhänger ihn sehen möchten: Ganz oben, Spitzenreiter. So skandiert zu diesen Anlässen die Südtribüne im Stadion. Aber wie viel das über die wahren Möglichkeiten der Dortmunder aussagt, lässt sich auch ablesen am Vorgänger an der Tabellenspitze. Mit dem 4:2-Sieg schubste der BVB nämlich den Gegner des Abends, den 1. FC Heidenheim, auf Platz 2. Und in der Schlussphase des Spiels hätte es nicht einmal mehr überrascht, wenn die Emporkömmlinge noch zum Ausgleich gekommen wären.