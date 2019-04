1. April 2019, 09:03 Uhr Tabellenführer BVB Glück? In Dortmund sagen sie "Paco"

Der BVB erklimmt durch sehr späte Siegtore gegen Wolfsburg die Tabellenspitze.

Tore in der Nachspielzeit entwickeln sich zur Spezialität der Mannschaft, die nun zum Spitzenspiel nach München reist.

Hier geht es zur Tabelle der Fußball-Bundesliga.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Manche nennen es Glück, in Dortmund sagen sie Paco. Jedenfalls seit der Spanier in der Stadt ist, seit Paco Alcácer immer mal wieder Spiele zugunsten von Borussia Dortmund entscheidet, wenn sie eigentlich schon zu Ende sein müssten.

Zum fünften Mal schon hat Dortmunds spanischer Mittelstürmer in der laufenden Saison in der Nachspielzeit getroffen, in dieser seltsamen Phase zwischen Hoffen und Bangen, in der man nicht nur Glück braucht, sondern auch Nerven, unerschütterliches Selbstbewusstsein und natürlich den gewissen Kick im Fußgelenk.

Alcácers Teamkollege Mario Götze, der seinen Ruhm selbst einem späten Siegtor in der Verlängerung des WM-Finales von Rio 2014 verdankt, wollte deshalb nach dem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg die Kraft des Schicksals als alleinige Erklärung nicht zulassen: "Natürlich ist es glücklich", fand Götze, "aber es ist auch ein Teil der Qualität unserer Mannschaft." Und Kollege Thomas Delaney ergänzte in der Glücksfrage: "Nein, am Ende haben wir dann einfach Paco."

Im Dortmunder Stadion überschlug sich plötzlich die Stimmung

Paco war in der ersten Minute der Nachspielzeit in strategisch günstiger Position, einen Meter vor der Strafraumgrenze, vom Wolfsburger Verteidiger Anthony Brooks auf den Fuß getreten worden. Die Ausführung des Freistoßes dauerte eine Ewigkeit. Der Ball lag bereit, zentral vor dem Tor, und Schiedsrichter Markus Schmidt mühte sich und mühte sich, die aufgebrachten Wolfsburger auf den vorgeschriebenen Abstand zum Ort des Freistoßes zu bekommen. Als das endlich gelungen war, trat Alcacér mit der versteinerten Miene eines Matadors an - und feuerte den Ball mit solcher Gewalt aufs Tor, dass Wolfsburgs Torwart zwar noch die Fäuste ans Geschoss bekam, es aber nur noch ins Tor abfälschen konnte. Im Dortmunder Stadion überschlug sich plötzlich die Stimmung. Doch Alcácer trabte ein paar Meter weg vom Ort der Exekution, um still dort zu triumphieren, wo keine Stille mehr zu sein schien.

Dortmunds Torjäger ist der Typ für solche Situationen. Deshalb hat er den Job gewollt: Mittelstürmer. Er spielt da, wo Spiele sich entscheiden. Dass ihm drei Minuten später auch der zweite Treffer gelang, war ein Bonus für Paco. Zufall sind seine späten Tore nicht. Am 6. Oktober zum Beispiel kanonierte der Spanier ebenfalls einen Freistoß aus ähnlicher Position ins Tor, nach turbulentem Spielverlauf gegen den FC Augsburg, zum 4:3-Sieg in der 96. Minute. Auch sonst hat keine Mannschaft häufiger in der Nachspielzeit Tore erzielt als die Dortmunder. Achtmal gelang das dem BVB, der durch Alcácers Tor wieder zurück an die Tabellenspitze rutschte.

Berühmt für späte Tore ist seit Jahrzehnten eher der FC Bayern. Späte Tore zeugen von verbissenem Siegeswillen, von unerschütterlichem Glauben an beinahe Unmögliches, von überragender körperlicher Fitness - und im Fall von Alcácer sicher auch von nervlicher Kälte. Jahrzehntelang war die Wahrheit hinter dem Schlagwort von den vermeintlichen "Dusel-Bayern", dass die Münchner oft in der Schlussphase Spiele umbogen, weil sie noch zulegen konnten. Das hat Generationen der Bayern ausgezeichnet. Es sollte den Münchnern wenige Tage vor dem Germanen-Clásico in München mit dem BVB also zu denken geben, dass Dortmund inzwischen eine Mannschaft zu haben scheint, die bis zur letzten Sekunde Spiele drehen kann.