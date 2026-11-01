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Borussia DortmundSiehe da: ein Bayern-Konkurrent

Lesezeit: 3 Min.

„Wir hatten Respekt vorm Gegner, aber keine Ehrfurcht“, sagt BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck.
„Wir hatten Respekt vorm Gegner, aber keine Ehrfurcht“, sagt BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck.
Alex Grimm/Getty Images

Mutiger Fußball, weiter punktgleich mit dem FC Bayern: Der BVB wirkt beim 2:2 in München wie ein überraschend hoffnungsvoller Kandidat, um der Liga etwas Spannung zu bescheren.

Von Sebastian Fischer

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Wer wüsste besser als Niko Kovac, dass es kompliziert ist, auf diesem Podium zu überzeugen. Eineinhalb Jahre lang war er selbst Trainer des FC Bayern und musste die Auftritte der Mannschaft im Saal im Erdgeschoss der Arena erklären, in dem die Journalisten auf Kinosesseln vor ihm Platz nehmen. Nie war er in München unumstritten. Als Besucher wurde es nicht einfacher.

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