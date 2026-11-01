Mutiger Fußball, weiter punktgleich mit dem FC Bayern: Der BVB wirkt beim 2:2 in München wie ein überraschend hoffnungsvoller Kandidat, um der Liga etwas Spannung zu bescheren.

Wer wüsste besser als Niko Kovac, dass es kompliziert ist, auf diesem Podium zu überzeugen. Eineinhalb Jahre lang war er selbst Trainer des FC Bayern und musste die Auftritte der Mannschaft im Saal im Erdgeschoss der Arena erklären, in dem die Journalisten auf Kinosesseln vor ihm Platz nehmen. Nie war er in München unumstritten. Als Besucher wurde es nicht einfacher.