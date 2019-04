Roman Bürki

In Dortmund ist es Konsens, dass Schwarz-Gelb immer dann für große Titel infrage kommt, wenn im Kasten eine Fachkraft von hohen Gnaden für Ordnung sorgt. Heinrich Kwiatkowski, Hans Tilkowski, Stefan Klos, Roman Weidenfeller - die Liste der legendären Keeper ist lang. Roman Bürki könnte sich vielleicht einreihen, bis auf einen Patzer in Berlin hat der Schweizer bislang eine makellose Saison hingelegt. In München ging Bürki mit dem Rest seiner Mannschaft unter, beim 0:1 von Hummels wirkte zögerlich, sonst war er machtlos.