Von Carsten Scheele, Dortmund

Als der Ball am langen Münchner Pfosten einschlug, hatte es Leroy Sané plötzlich sehr eilig. Er rannte zur Mittellinie, ganz rechts stellte er sich hin; er hatte quasi die Pole Position, um bei Wiederanpfiff direkt in die Katakomben zu verschwinden. Oben auf der Tribüne versank Vorstandschef Oliver Kahn schreiend in seinem Sitz.

Schon wieder ein Spiel verdaddelt, diesmal ein spätes 2:2 bei Borussia Dortmund, nach komfortabler 2:0-Führung doch noch den Ausgleich kassiert. Während das Stadion explodierte und beim BVB das ganze Team auf den Rasen rannte, um Anthony Modeste für seinen sehr späten Kopfballtreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit hochleben zu lassen, machte sich bei den Münchnern ein mittlerweile bekanntes Gefühl der Frustigkeit breit.

In den kommenden Tagen werden natürlich wieder sehr viele Fragen an Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gestellt werden, das wusste natürlich auch Nagelsmann selbst, als er sich bei Sky vors Fernsehmikrofon stellte. Etwas überraschend erklärte er das 2:2 zum "gerechten Ergebnis". Der späte Ausgleich "tut natürlich weh", sagte Nagelsmann: "Aber er ist auch nicht völlig unverdient." Das war entweder die volle Anerkennung für die Leistung des Gegners, der sich aus scheinbar unmöglicher Situation einen Punkt erkämpft hatte. Oder eine gewisse Bockigkeit, einfach mal eine Analyse zu liefern, die gänzlich unerwartet kam.

"Wir haben bis zur letzten Sekunde geglaubt, dass hier noch was geht", sagt BVB-Trainer Terzic

Als Spitzentreffen zwischen den beiden prominentesten deutschen Teams ging diese Partie zunächst nur mit zwei zugedrückten Augen durch. Nur eine einzige gelungene Aktion in Strafraumnähe ereignete sich in der ersten Halbzeit, und die führte gleich zur Münchner Führung. Energisches Dribbling von Mané, holprige Annahme, dann aber präziser Pass von Musiala, sehr überlegter Schuss von Goretzka - das 1:0 (33.).

Als "nicht unbedingt verdient" bezeichnete Nagelsmann den Führungstreffer, doch der BVB wirkte anschließend benommen, weit entfernt von jenem emotionalen Comeback, das sich an diesem Abend noch ereignen sollte. Richtig laut wurde es nur, als Goretzka nach einer eigentlich geklärten Aktion zum leichten Check gegen Hummels ansetzte. Hummels wälzte sich, nahm die Entschuldigung aber an. Als Schiedsrichter Deniz Aytekin Goretzka signalisierte, die gelbe Karte stecken zu lassen, bot Goretzka dem Referee die Hand an. Aytekin schlug ein, der Rest war Gebrüll von der Tribüne.

Zur Pause blieben Davies (Gehirnerschütterung nach einem Fuß-Treffer von Bellingham), Sabitzer (frühe gelbe Karte) und Gnabry (immer noch nicht in Form) in der Kabine, für sie kamen Kingsley Coman, Joshua Kimmich und Josip Stanisic. Bei Dortmund ersetzte Marius Wolf den angeschlagenen Hummels, und der prüfte Neuer direkt nach Wiederanpfiff mit einer herzhaften Direktabnahme, die der Bayern-Torhüter gerade so entschärfen konnte.

Die Bayern machten es erst schlechter (Mané köpfte am leeren Tor vorbei, 49.), dann erheblich besser: Pass von Musiala auf Sané, der zog ab und ließ den Ball unten links einschlagen (53.). "Das ist normalerweise der Punkt, an dem die Bayern das dritte, vierte oder fünfte Tor machen", sagte BVB-Trainer Edin Terzic: "Aber wir haben bis zur letzten Sekunde geglaubt, dass hier noch was geht."

Modeste ist an allen entscheidenden Szenen beteiligt: Erst vergibt er kläglich, dann köpft er den Ausgleich

Warum das eigentlich so ist, und woran es lag, dass den Bayern das sicher geglaubte Spiel aus der Hand gaben, wird nun im Zentrum der Analyse stehen. Lag es am verpassten dritten Tor? An den fünf Wechseln von Trainer Nagelsmann? Oder am nicht gegebenen Platzverweis für Dortmunds Bellingham, der bereits mit Gelb vorbelastet war, als er Bayern-Abwehrspieler Alphonso Davies mit dem Fuß so hart im Gesicht traf, dass dieser noch in der Halbzeit Richtung Krankenhaus gefahren wurde? Für Nagelsmann war die Aktion ein klare rote Karte, auch Schiedsrichter Aytekin, der nur das Foul pfiff, sagte später, er könne "jeden verstehen, der die Szene anders auslegt".

Auf Dortmunder Seite lag es ganz sicher an der Einwechslung des zuletzt so glücklosen Modeste, der in seinen 25 Minuten Spielzeit an gleich drei entscheidenden Szenen beteiligt war. Erst legte er dem Sturmkollegen Youssoufa Moukoko den Anschlusstreffer auf (75.). Dann ging der Jubel des BVB-Anhangs in einen Entsetzensschrei über, als Modeste acht Minuten später im Fünfmeterraum frei an den Ball gelangte, jedoch an der Übung, das Spielgerät über die Linie zu drücken, mehr oder weniger kläglich scheiterte.

Modeste sorgte selbst dafür, dass er nach diesem Spiel doch noch als gefeierter Mann viele Minuten auf dem Platz verbringen musste. In der letzten Aktion des Spiels, kurz nach dem Platzverweis für Münchens Coman (Gelb-Rot), hatte er sich am langen Pfosten aus dem Blickwinkel der Münchner Verteidiger gestohlen und den Flankenball von Nico Schlotterbeck über die Linie gedrückt. Als hätte es die ganzen Debatten der vergangenen Tage über Modestes Torlosigkeit und die Sinnhaftigkeit seines Sommertransfers nach Dortmund gar nicht gegeben. "Das ganze Stadion hat sich gefreut", sagte Terzic über seinen Stürmer, den er nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen ausgiebig und energisch herzte und am liebsten gar nicht mehr losgelassen hätte.