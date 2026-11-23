Bremen zementiert beim 4:0 gegen den HSV seinen Status als Nummer eins im Fußballnorden. Stürmer Njinmah gelingen zwei Tore – dann muss er nach Schlusspfiff schnell in die Klinik zur Geburt seines ersten Kindes.

Die zweitwichtigste Angelegenheit des Tages schien für Justin Njinmah da schon weitgehend erledigt zu sein. Drüben, auf der anderen Seite des Platzes, hatte sich der Ball nach kurzer Unterbrechung schon wieder in Bewegung gesetzt, oben auf der Anzeigetafel wurden die 72. Spielminute und eine 3:0-Führung für den SV Werder Bremen ausgewiesen, als sich Njinmah noch ein paar Sekündchen genehmigte, um in aller Seelenruhe ins Publikum zu winken. Der Angreifer grinste und winkte, grinste und winkte, und irgendwo auf der Tribüne dürfte wohl jemand zurückgewinkt haben.