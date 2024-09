Nach einem vogelwilden Spiel gegen Werder Bremen hat sich die Lage bei der TSG 1899 Hoffenheim weiter verschärft. Angeführt von Jens Stage, dem drei Treffer gelangen, gewannen die Bremer nach einem 0:3-Rückstand noch 4:3 (3:3) bei den Hoffenheimern – somit hat Werder die jüngste 0:5-Schmach gegen den Bayern gut verarbeitet. Die TSG kassierte dagegen die vierte Niederlage in Serie in der Bundesliga , der Stuhl von Trainer Pellegrino Matarazzo wackelt bedenklich.

Hoffenheim hatte souverän begonnen, obwohl der angeschlagene Stürmer Andrej Kramaric fehlte. Marius Bülter mit einem Doppelschlag (5./8.) und Adam Hlozek (12.) brachten die TSG vermeintlich früh auf Kurs. Doch die hohe Führung beruhigte die Begegnung nicht, im Gegenteil. Nach der roten Karte für TSG-Verteidiger Stanley Nsoki wegen einer Notbremse (18.) kippte das Spiel. Der Däne Stage mit seinem ersten Bundesliga-Dreierpack (26./39./49.) sowie Julian Malatini (21.) trafen für die Bremer, die zum ersten Mal seit 1984 nach einem Dreitore-Rückstand noch erfolgreich waren.

Matarazzo steht vor dem baden-württembergischen Duell am kommenden Sonntag bei seinem früheren Arbeitgeber VfB Stuttgart unter Zugzwang – falls er dann noch auf der Bank sitzt. Zunächst steht für Hoffenheim am Donnerstag das Europa-League-Spiel gegen Dynamo Kiew auf dem Programm.

„Mein Fokus liegt bei den Jungs auf dem Platz“, sagte Matarazzo kurz vor dem Anpfiff zu den seit Wochen herrschenden Querelen im Klub. Seit dem Rauswurf des langjährigen Sportchefs Alexander Rosen kommt die TSG nicht zur Ruhe. „Es wird sehr intensiv über die Strukturen gesprochen, und es wird relativ zeitnah Entscheidungen geben“, betonte Rosens Interimsnachfolger Frank Kramer: „Ich bin ständig mit dem Trainer im Austausch.“

Drei Tage nach dem 1:1 zum Auftakt der Europa League beim dänischen Meister FC Midtjylland begannen die Hoffenheimer stark: Bülter nutzte die erste Chance zur Führung, knapp drei Minuten später legte der Angreifer nach. Die Hoffenheimer spielten die Bremer in der Anfangsphase schwindlig. Das Team von Trainer Ole Werner, in dem der gesperrte Kapitän Marco Friedl fehlte, stand in der Defensive schlecht. Nach Vorarbeit von Bülter erzielte der von Meister Bayer Leverkusen gekommene Hlozek sein erstes Tor für die TSG.

Noch nie hatte Hoffenheim so schnell drei Treffer erzielt. Doch der Vorteil war nicht von Dauer: Zunächst flog Nsoki nach einer Notbremse gegen Felix Agu bereits zum dritten Mal in der Bundesliga vom Platz, dann brachte Malatini die Bremer zurück in die Partie. Stage schaffte erst den Anschluss und dann den Ausgleich. Nach der Pause machte erzielte Stage sein drittes Tor. Danach verflachte das Niveau etwas.