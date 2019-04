25. April 2019, 08:45 Uhr Bundesliga Bremen droht Ausfall von Kruse und Bargfrede

Werder bezahlt das Pokalspiel gegen die Bayern teuer. Schweinsteiger macht schwere Zeiten durch und Fans von Lazio Rom sorgen wieder einmal für einen Nazi-Eklat.

Meldungen im Überblick

Werder Bremen, Personal: Werder droht im Endspurt der Bundesliga der Ausfall von zwei Leistungsträgern. Die Oberschenkel-Prellung bei Kapitän Max Kruse hat sich nach der 2:3-Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayern München weiter verschlechtert. "Sein Oberschenkel sieht wirklich schlimm aus", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Mittwochabend. "Er wäre in keinem anderen Spiel als diesem Halbfinale aufgelaufen. Es kann sein, dass er in Düsseldorf am Samstag nicht dabei sein wird."

Philipp Bargfrede wird auf jeden Fall fehlen. Der Mittelfeldspieler laboriert weiter an einer Oberschenkelverletzung. "Er hat leider die Belastung nicht so gut verkraftet. Er ist für die nächsten Wochen kein Thema", erklärte Kohfeldt. Ganz aufgegeben hat der Bremer Coach den 30-Jährigen für die bald zu Ende gehende Saison aber noch nicht. "Vor dem Hoffenheim-Spiel (33. Spieltag) muss mich niemand mehr nach ihm fragen", meinte Kohfeldt.

Basketball, NBA: Die Los Angeles Clippers haben den ersten Matchball der Golden State Warriors in den diesjährigen Playoffs abgewehrt. Im fünften Spiel der Erstrundenserie besiegten die Clippers am Mittwoch (Ortszeit) den Titelverteidiger mit 129:121 (71:63). Lou Williams war mit 33 Punkten und zehn Assists der beste Spieler im Team der Südkalifornier. Topscorer der Partie war Golden States Kevin Durant mit 45 Punkten. In der Best-of-Seven-Serie steht es nach dem Auswärtserfolg der Clippers 3:2 aus Sicht der Warriors. Spiel sechs wird am Freitag in Los Angeles ausgetragen.

Liga-MVP James Harden und die Houston Rockets zogen mit einem 100:93 (46:42) gegen die Utah Jazz in die zweite Playoff-Runde ein. Der 29-Jährige war mit 26 Punkten der Topscorer in Spiel fünf. Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein kam beim Auswärtserfolg der Texaner nicht zum Einsatz. Im Viertelfinale trifft Houston auf den Gewinner des Duells zwischen Golden State und Los Angeles.

Fußball, USA: Bastian Schweinsteiger hat mit seinem Klub Chicago Fire die dritte Saison-Niederlage in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga Major League Soccer (MLS) kassiert. Der 34 Jahre alte Weltmeister von 2014 unterlag mit seinem Team 0:1 (0:1) beim New York City FC. Chicago weist nach acht Partien zwei Siege, drei Niederlagen und drei Unentschieden auf.

Fußball, Italien: Lazio Rom steht im Finale der Coppa Italia. Der Hauptstadtklub setzte sich am Mittwochabend bei AC Mailand mit 1:0 (0:0) durch, das Hinspiel war 0:0 ausgegangen. Den entscheidenden Treffer erzielte Joaquin Correa (58.). Damit hat Lazio die Möglichkeit, am 15. Mai im eigenen Stadion in Rom den Pokalwettbewerb zum siebten Mal in der Klubgeschichte zu gewinnen. Zuletzt hatten die Römer im Jahr 2013 gesiegt. Bereits in der vergangenen Saison trafen die Mailänder und Lazio im Halbfinale aufeinander, damals endeten beide Spiele torlos, die Mailänder hatten im Elfmeterschießen das glücklichere Ende für sich.

Vor dem Spiel hatten etwa 60 Lazio-Fans für einen Eklat gesorgt. Die Anhänger zogen mit einem provozierenden Banner, auf dem "Ehre für Mussolini" stand, durch die Mailänder Innenstadt. Dabei grölte der Mob lautstark faschistische Parolen und erinnerten damit an den am 28. April 1945 verstorbenen Diktator Mussolini, der von 1922 bis 1943 Ministerpräsident des damaligen Königreiches Italien war. Einige Chaoten zeigten zudem den Nazi-Gruß. Im zweiten Halbfinale treffen am Donnerstag AC Florenz und Atalanta Bergamo aufeinander, das Hinspiel in Florenz endete 3:3.

Basketball, Europapokal: Dirk Nowitzkis Basketball-Erben winkt der größte Triumph ihrer Vereinsgeschichte. Der Bundesligist s'Oliver Würzburg verschaffte sich im Finalhinspiel um den FIBA Europe Cup durch eine 84:89 (45:45)-Niederlage beim italienischen Vertreter Dinamo Sassari eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 1. Mai (17.00 Uhr) in eigener Halle. Dort können die Würzburger, die 1998 noch mit Nowitzki in die Bundesliga aufgestiegen waren, ihren ersten Erfolg auf europäischer Bühne perfekt machen. Auf der Mittelmeerinsel Sardinien lieferten sich beide Mannschaften vor 5000 Zuschauern einen von Anfang bis Ende offenen Kampf mit ständigen Führungswechseln. Im Schlussviertel sah es dann aber zunächst nicht gut aus für die Gäste, als die Italiener auf elf Punkte davonzogen. Doch die Franken rappelten sich wieder auf und gestalteten das Ergebnis noch freundlicher. Cameron Wells (22), Xavier Cooks (19) und Devin Oliver (17) waren die besten Werfer bei s'Oliver. Herausragender Schütze des Abends aber war Sassaris Rashawn Thomas (27).