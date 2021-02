Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

In der Rolle als sein eigener Cheflobbyist hatte Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose kurz vor dem Anpfiff berichtet, wie außergewöhnlich fleißig und inspiriert seine Mannschaft in den vorangegangenen Tagen trainiert habe. Damit wollte der 44-Jährige allen Skeptikern suggerieren, dass sein angekündigter Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer keine Einbußen von Leidenschaft und Qualität erwarten lasse.

Das Training findet in diesen Zeiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber das erste Spiel nach Roses angekündigtem Fortgang war auf vielen Kanälen zu sehen. Gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 war da zwar ein durchaus akzeptabler Fleiß, aber nur bedingte Inspiration zu erkennen. Obwohl gemäß allerhand Statistiken das eigentlich bessere Team, verloren die Gladbacher gegen Mainz mit 1:2 (1:1) und damit nach der gleichlautenden Blamage gegen den 1. FC Köln vor zwei Wochen das zweite Heimspiel nacheinander gegen einen Abstiegskandidaten.

Nach vier sieglosen Bundesligaspielen in Serie beträgt Gladbachs Rückstand auf die Champions-League-Plätze nun schon neun Punkte. Am kommenden Mittwoch bestreiten die Borussen in genau dieser Champions League ihr Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City in Budapest. Weil die Chancen gegen das Team von Pep Guardiola überschaubar erscheinen und weil die neuerliche Qualifikation für die Champions League über die Bundesliga immer fraglicher wird, deutet nur wenig darauf hin, dass die europäische Meisterklasse zeitnah noch einmal in den Borussia-Park kommt.

Rose war sich der Auswirkungen dieser neuerlichen Niederlage durchaus bewusst. "Jetzt wird es möglicherweise noch unruhiger im Umfeld", sagte er. Wäre Publikum im Stadion gewesen, hätte er die potenziell heftigen Reaktionen der Fans sofort zu spüren bekommen. Insofern war es für ihn fast ein Glücksfall, dass Zuschauer ausgesperrt sind. Rose wollte nach der Partie nicht ausschließen, dass die unruhige Woche einen Einfluss auf seine Mannschaft hatte. "Deshalb nehme ich diese Niederlage auf meine Kappe", sagte er. Die Niederlage selbst nannte er "bitter in einer Situation, in der wir Ergebnisse brauchen". Auf die kommenden Spiele gegen Manchester, in Leipzig (Bundesliga) und gegen Dortmund (DFB-Pokal) wolle man sich gewohnt intensiv vorbereiten. "Wir brauchen wieder Ruhe und Vertrauen."