Dortmunds Sieg in Bremen:Die schwer zu greifende Borussia

Von Thomas Hürner, Bremen

Wenn man so will, dann ist Borussia Dortmund die Einerseits-Andererseits-Mannschaft in der Bundesliga. Einerseits weist die Tabelle den BVB als vierterfolgreichstes Team des Landes aus, wodurch das Erreichen des Dortmunder Minimalziels - die Qualifikation zur Champions League - aktuell gewährleistet wäre. Andererseits gibt es trotzdem immer etwas zu nörgeln: Wenn das Ergebnis stimmt, fehlt Zuschauern und Fußballrezensenten das Erlebnis. Wenn das Erlebnis ausnahmsweise stimmt, werden auch fürs nächste Mal ästhetische Ansprüche gestellt. Und wenn das Ergebnis nicht passt, hat es folglich an allem gefehlt.